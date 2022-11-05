Bu mantarları kurutulmuş ve konserve şeklinde tüketmeyin! Vücudu zehirleyerek ölüme yol açıyor...

Zehirlenme çok riskli durumlara neden olabilen, kötü durumlardan biri oluyor. Özellikle bilinçsiz yenilen mantarlar, birçok belirti vererek zehirlenmeye yol açıyor. Zehirlenme belirtileri arasında; bulanık görme, kusma, ateş ve ishal gibi belirtiler veriyorsa geç kalmadan doktora başvurun! İşte detayları...

İHA Giriş Tarihi: 05.11.2022 12:09 PAYLAŞ ABONE OL

Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, mantar zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyararak "Vatandaşlarımızın doğal alanlarda yetişen mantarlar yerine bandrollü kültür mantarları tercih edilmelidir" dedi. Türkiye genelinde yağışların artmasıyla doğada yetişen mantarların artması ve buna bağlı olarak tüketimin de artmasına bağlı olarak zehirlenme vakaları görülmeye başladı. Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz'da mantar zehirlenmelerine karşı vatandaşları bilgilendirecek bir açıklama yaptı.

ÖLÜMLE SONUÇLANABİLEN CİDDİ ZEHİRLENMELER GÖRÜLEBİLİR Yılmaz, doğal ortamlarda yetişen ve yapısında zehir bulunan mantarların taze, kurutulmuş veya konserve şeklinde çiğ veya pişirilmiş olarak yenilmesi neticesinde ölümle sonuçlanabilen ciddi zehirlenmeler görülebileceğini belirterek "Ülkemizde doğal ortamlarda zehirli mantarlar yetişiyor ve vatandaşın da bu mantarlara çokça rağbet ediyor.