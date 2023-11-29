Bu rahatsızlık birkaç günden uzun sürüyorsa dikkat! Ölümcül olabilir...



"Bol sulu gıdalar alınmalı"

İshalin tedavi yollarından bahseden Uzm. Dr. Yuluğ, "Doğru beslenmek önemlidir. Lifli, yağlı, şekerli yiyecekleri tüketmemek gerekir. Bol sulu gıdalar alınmalı. Az ve sık yenmeli. Oral beslenme sıvısı hazırlanıp, kullanılabilir ( 1 litre su + 1 çorba kaşığı şeker + 1 tatlı kaşığı tuz + 1 çay kaşığı karbonat). İshal tedavisinde en önemli kural sıvı ve elektrolit dengesini düzeltmektir. Hafif ishaller evde tedavi edilebilir. İshal şiddetli ise mutlaka doktor muayenesi yapılmalıdır. Kan testleri ve en önemlisi dışkı mikrobiyolojik testleri yapılıp, etkene göre tedavi edilmelidir" dedi.



"Korunmak için öneriler"

İshalden korunmak için neler yapılabileceğine değinen Uzm. Dr. Yuluğ, dikkat edilmesi gereken unsurları şöyle paylaştı:

"Eller en az sabunla 20 saniye yıkanmalı, elleri yıkamak mümkün değilse alkol bazlı dezenfektanlar kullanılabilir, çocukları rota virüsüne karşı aşı yaptırmalıyız, yenilecek yiyecekleri iyice yıkamalı ve mümkünse 30 dakika sirkeli suda tutmalıyız, kaynar su ile yapılan içecekler daha güvenilir kabul edilir, yazın çabuk bozulan gıdalardan uzak durulmalıdır, çocuk ishallerinde yazın havuzlara dikkat etmek gerekir, çocuk havuzlarında klorlama oranı ve su devinim hızlarına dikkat edilmelidir."