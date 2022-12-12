Bu şekilde asla tüketmeyin: Maden suyunun tüm faydalarını çürütüyor! Meğer yıllarca yanlış içmişiz…

Maden suyu içeriği zengin minerallerden oluşan bir içecek oluyor. Özellikle büyüme çağındaki çocuklarda ve kadınlarda kemik yapısının güçlendirilmesinde önemli rol oynuyor. Peki maden suyu doğru bir şekilde nasıl içilir? Gelin birlikte bir bakalım.
ASLA BARDAĞA KOYMAYIN
Magnezyum açısından zengin olan bu içecek, bardağa konulduğu an tüm vitaminini kaybediyor. içerdiği bikarbonat nedeniyle mide hastalıklarına iyi gelen, bu içecek tam bir sindirim dostu oluyor. Bu yüzden maden suyunu asla bardağa koyarak içmeyin. Tüketecekseniz kendi şişesinde içmeniz tüm faydalarını koruyacaktır. Uzmanlar yemek sonrası maden suyu içilmemesini öneriyor. Bunun sebebi; yemek sonrası maden suyu içmek midenin asit yapısını etkilemesi. İçilen maden suyu ise mideyi doğrudan asitli bir yapıya çevirdiği için yediğimiz yemek daha geç sindiriliyor.
VÜCUDUMUZUN İHTİYACI OLAN MİNERALİ KARŞILAR
Günlük hayatımızda vücudumuzun ihtiyacı olan birçok vitamin ve minerali dengeli ve düzenli beslenerek alırız. Ancak bazı maddelerin vücudumuza girişi ancak maden suyu tüketerek gerçekleşir. Bu nedenle her gün en az 1 adet maden suyu tüketmenin birçok avantajı vardır.
Maden sularında bulunan kalkan ve ağaç elementleri, lif yollarınıken kemik ve diş sağlığına da fayda sağlar. Yaşlılık ve hamilelik döneminde daha fazla dikkat edilmesi gereken bu mineraller sayesinde maden suyu, metabolizmanın isteğinde bulunan sıvıyı karşılamanın yanı sıra daha sağlıklı ve enerjik bir görünüme ulaşmamıza yardımcı olur.
SİNDİRİM İÇİN OLDUKÇA FAYDALIDIR
Sodyum, bikarbonat ve klorür içeriğiyle asit-baz dengesini de destekleyen maden suyu, sindirim için oldukça faydalı bir içecektir.
Böbreklerde ve idrar yollarında taş oluşumunu engelleyerek; Kabızlık, gaz ve şişkinlik gibi sorunları da önler. Ayrıca maden suyu vücuttaki enfeksiyonun azalmasına yardımcı olur; Cildi ve saçı besleyerek taze ve yeni bir görünüm kazandırır.
KALP SAĞLIĞINI KORUR
Araştırmalar, magnezyum, kalsiyum, kükürt, sodyum, bikarbonat ve klorür açısından zengin maden sularının kalp sağlığına katkıda bulunduğunu göstermiştir.
Kardiyovasküler hastalık (veya inme) riski, optimum magnezyum ve kalsiyum içeriği tüketimi ile en aza indirilebilir.
2003 yılında European Journal of Epidemiology'de 94-146 mg/l kalsiyum ve 4-11 mg/l magnezyum seviyelerinde kardiyovasküler mortalite için istatistiksel olarak anlamlı bir koruyucu etki bulundu. Optimal magnezyum alımı kan trigliseritlerini azaltabilir ve HDL-kolesterol düzeylerini artırabilir