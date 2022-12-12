Bu şekilde asla tüketmeyin: Maden suyunun tüm faydalarını çürütüyor! Meğer yıllarca yanlış içmişiz…

Maden suyu, doğru tüketildiğinde sağlığa oldukça yararlı içeceklerden biri oluyor. Kalp damar sağlığını iyileştiren, sindirim dostu olan bu içeceği nasıl tüketmeniz gerektiğini biliyor musunuz? İşte yaptığınız küçük gibi görünen aslında büyük olan bu hata, maden suyunun sağlığa olan tüm yararlarını bitiriyor…

Giriş Tarihi: 12.12.2022 13:29 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 13:33 PAYLAŞ ABONE OL

Maden suyu içeriği zengin minerallerden oluşan bir içecek oluyor. Özellikle büyüme çağındaki çocuklarda ve kadınlarda kemik yapısının güçlendirilmesinde önemli rol oynuyor. Peki maden suyu doğru bir şekilde nasıl içilir? Gelin birlikte bir bakalım.

ASLA BARDAĞA KOYMAYIN Magnezyum açısından zengin olan bu içecek, bardağa konulduğu an tüm vitaminini kaybediyor. içerdiği bikarbonat nedeniyle mide hastalıklarına iyi gelen, bu içecek tam bir sindirim dostu oluyor. Bu yüzden maden suyunu asla bardağa koyarak içmeyin. Tüketecekseniz kendi şişesinde içmeniz tüm faydalarını koruyacaktır. Uzmanlar yemek sonrası maden suyu içilmemesini öneriyor. Bunun sebebi; yemek sonrası maden suyu içmek midenin asit yapısını etkilemesi. İçilen maden suyu ise mideyi doğrudan asitli bir yapıya çevirdiği için yediğimiz yemek daha geç sindiriliyor.