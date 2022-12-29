Bu takviye 8 haftada kolesterolü bitiriyor! Uzmanlar "mucizevi buluş" diyor

Ayrıntılı olarak, eğer yağlı bir plak arter duvarından çatlarsa, yaralı arteri iyileştirmek için bir kan pıhtısı oluşacaktır.
Kan pıhtısı beyne giden kan akışını engellerse felç meydana gelir; kalbe kan gitmesi engellenirse kalp krizi meydana gelir.
Sağlıklı bir diyet ve egzersiz, kolesterol seviyelerini düşürmenin temel bileşenleri olsa da, takviyeler de yardımcı olabilir mi?
Araştırmaya göre, omega-3 takviyeleri trigliseritleri ve iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir, böylece bir kişinin kardiyovasküler riskini azaltır.
TRİGLİSERİT NEDİR?
Heart UK, trigliseritlerin bir tür kan yağı olduğunu açıklıyor.
"Onlar bizim ana enerji kaynağımızdır ve sağlık için çok önemlidirler ama, kanınızda çok fazla varsa, bu kalp hastalığı riskini artırabilir."
Trigliseritler, doymuş yağlar ve doymamış yağların ve bir glikoz (şeker) formu olan gliserolün bir kombinasyonudur. Bu kan yağları karaciğer tarafından oluşturulur ve beslenmeden elde edilir.
Trigliserit içeren gıdalar şunları içerir: et, süt ürünleri, yemeklik sıvı ve katı yağlar.
Bir kolesterol testi, trigliserit seviyenizi ortaya çıkarabilir; insanların tokluk trigliserit düzeyini 2,3 mmol/L'nin altında tutması tavsiye edilir.
Heart UK, "Doktorunuz sizden bir test için (genellikle 10-14 saat) aç kalmanızı istediyse, trigliserit seviyeniz 1,7 mmol/L'nin altında olmalıdır" diye ekliyor.
Kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilecek başka bir ek, kırmızı pirinç mayasıdır. Geleneksel Çin tıbbi ürünü, pişmiş pirinç tanelerinin Monascaceae adı verilen bir tür mantarla birlikte fermente edilmesiyle yapılır. Monascaceae, her gün alındığında LDL kolesterolü düşürdüğü gösterilen monacolin K adlı bir bileşik oluşturur. Çalışma incelemesi, monacolin K tüketiminin LDL kolesterollerini sekiz haftada yüzde 25'e kadar azalttığını ortaya koydu.
Ancak kolesterolü düşürmek için herhangi bir takviye almadan önce doktorunuzla konuşmanız önerilir.
Aşırı yüksek kolesterol, reçete edilen ilaçlarla tedavi edilebilir, ancak yaşam tarzı değişiklikleri şiddetle tavsiye edilir. Uzmanlar kolesterol seviyelerini düşürmek için uskumru ve somon gibi daha yağlı balıklar ve meyveler yemeyi önerir. Örneğin kek ve biskuvi gibi yiyecekler kuruyemiş ya da tohumlarla değiştirilmesi önerilir.