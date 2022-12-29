Bu takviye 8 haftada kolesterolü bitiriyor! Uzmanlar "mucizevi buluş" diyor

Araştırmaya göre, omega-3 takviyeleri trigliseritleri ve iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir, böylece bir kişinin kardiyovasküler riskini azaltır.

TRİGLİSERİT NEDİR? Heart UK, trigliseritlerin bir tür kan yağı olduğunu açıklıyor. "Onlar bizim ana enerji kaynağımızdır ve sağlık için çok önemlidirler ama, kanınızda çok fazla varsa, bu kalp hastalığı riskini artırabilir."