Bu tarif karaciğeri temizliyor! Günde 1 bardak yetiyor

Lezzetiyle keyifli tüketilebilecek olan salatalık karaciğere detoks etkisi yaratmanın yanında pek çok sağlıklı vitamin ve mineral de içerir. Kereviz sapı ise karaciğerde birikmiş olan fazla yağı temizler, toksinlerden arınmasına destek olur. Vücuttaki zararlı kimyasalların atılmasına yardımcı olan maydanoz aynı zamanda karaciğeri temizler ve fazla ödemden kurtulmaya katkıda bulunur. Zencefil karaciğerdeki yağların kolayca sindirilmesini sağlayan bir süper besin iken ıspanak da karaciğerin düzgün çalışmasına katkıda bulunur. Bu tariften günde bir bardak içmek, karaciğerinizde bir hafta içerisinde inanılmaz sonuçlar elde etmenizi sağlayacak.

KARACİĞER DETOKSUNUN FAYDALARI

Hayati işlevleri bulunan karaciğer, tüm vücudun temizliğinden de sorumludur. Adeta bir filtre gibi işleyen bu organ, giren tüm toksinlerin atılmasını sağlar. Her ne kadar karaciğer vücudumuzu temizleme görevini üstlenmiş olsa da belirli aralıklarla yapılacak karaciğer detoksu da karaciğerin tamamen temizlenmesine ve dinlenmesine yardımcı olur, karaciğer yağlanmasının da önüne geçer. Yine de kronik bir rahatsızlığınız ya da teşhis edilmiş bir hastalığınız varsa tüketmeden önce mutlaka hekiminize danışmanız önerilmektedir.