Bu tarif karaciğeri temizliyor! Günde 1 bardak yetiyor

Karaciğer vücudumuzun sağlıklı olmasını sağlayan en önemli organların başında geliyor. Hayati önem taşıyan bu organ, bağışıklık sisteminin güçlü olmasına metabolizmanın çalışmasına ve sindirimin devam etmesine yardımcı olur. Karaciğerinizi sağlıklı tutmanızı sağlayacak bu smoothielerin tarifleri ise şöyle;
PANCARLI SMOOTHİE
Malzemeler;
Yapımı;
Bu tarifte en çok dikkat edilmesi gereken pancar ile havucun suyunu birlikte sıkmaktır. Ardından üzerine limon suyunu, hindistan cevizi kremasını, toz hindistan cevizini ve keten tohumunu ekleyin. Bu malzemeleri yarım dakika boyunca en yüksek ayarda blendırdan geçirin. Haftada bir defa tüketebilirsiniz.
Pancar antioksidan özelliği sayesinde karaciğerde birikmiş olan tüm zararlı maddelerin ve toksinlerin anında atılmasına yardımcı olur. Aynı zamanda mide, safra kesesi ve böbrekleri de temizleme özelliğine sahiptir. Havuç ise içeriğindeki doymamış yağ asitleri sayesinde karaciğer yağlanmasının önüne geçecek ve karaciğerin toksinlerden arınmasına da katkıda bulunur.
ÜZÜMLÜ SMOOTHİE
Malzemeler;
Yapımı;
Öncelikle üzümleri güzelce yıkayıp limonun suyunu sıkın. Ardından İki malzemeyi de blendıra koyup güzelce karıştırın. Üzümlerin tamamen parçalanması ve akışkan bir kıvam alması gerekiyor. Ardından içerisine suyu koyup yarım dakika daha karıştırın ve içeceğiniz hazır. 2 hafta boyunca günde 1 bardak tüketmeniz yeterli olacaktır.
Üzümün hem kendisi hem de çekirdeği karaciğer sağlığını korumada oldukça faydalıdır. Yapılan araştırmalarda üzüm tüketmenin karaciğer hastalıklarından koruduğu anlaşılmıştır. Limon suyu ise karaciğerdeki oksijen ve kalsiyum seviyelerini dengeleyerek en iyi şekilde çalışmasını sağlar. Bu karışım aynı zamanda bağışıklığı güçlendirir, böbrek ve bağırsak sağlığına da iyi gelir.
SALATALIK SMOOTHİE
Malzemeler;
Yapımı;
Tüm malzemeleri yıkadıktan sonra salatalığı kabuklu olarak doğrayın. Ardından diğer malzemelerle birlikte blendırdan geçirin ve içecek kıvamına getirin. Son olarak üzerini salatalık parçaları ve maydanoz ile süsleyebilirsiniz.
Lezzetiyle keyifli tüketilebilecek olan salatalık karaciğere detoks etkisi yaratmanın yanında pek çok sağlıklı vitamin ve mineral de içerir. Kereviz sapı ise karaciğerde birikmiş olan fazla yağı temizler, toksinlerden arınmasına destek olur. Vücuttaki zararlı kimyasalların atılmasına yardımcı olan maydanoz aynı zamanda karaciğeri temizler ve fazla ödemden kurtulmaya katkıda bulunur. Zencefil karaciğerdeki yağların kolayca sindirilmesini sağlayan bir süper besin iken ıspanak da karaciğerin düzgün çalışmasına katkıda bulunur. Bu tariften günde bir bardak içmek, karaciğerinizde bir hafta içerisinde inanılmaz sonuçlar elde etmenizi sağlayacak.
KARACİĞER DETOKSUNUN FAYDALARI
Hayati işlevleri bulunan karaciğer, tüm vücudun temizliğinden de sorumludur. Adeta bir filtre gibi işleyen bu organ, giren tüm toksinlerin atılmasını sağlar. Her ne kadar karaciğer vücudumuzu temizleme görevini üstlenmiş olsa da belirli aralıklarla yapılacak karaciğer detoksu da karaciğerin tamamen temizlenmesine ve dinlenmesine yardımcı olur, karaciğer yağlanmasının da önüne geçer. Yine de kronik bir rahatsızlığınız ya da teşhis edilmiş bir hastalığınız varsa tüketmeden önce mutlaka hekiminize danışmanız önerilmektedir.