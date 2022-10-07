Bu tehlike bölgelerine dikkat! “Bölgesel yağ” dediğimiz aslında bu hastalığın habercisi: Eğer göbeğiniz varsa…

Uzmanlar, Viseral yağ aktif, yani vücudumuzdaki kimyasal dengeyi değiştirerek kronik hastalığa yol açtığına dair önemli uyarılarda bulunuyor. Ayrıca hayati organların çevresinde oluşan yağlanma, bu organların çalışma yetisini etkileyerek oldukça riskli bir sonuca nedn olabilir.

BOYUN VE YÜZDE YAĞLANMA

Boyun ve yüzde yağ depolamak, kalp hastalığı riski altında olduğunuzun bir işareti olabilir. ABD'de yapılan bir araştırma, boynunuz ne kadar yağlıysa, yüksek LDL seviyelerine ("kötü" kolesterol) sahip olma olasılığınız o kadar yüksek olduğunu buldu.

Araştırmacılar, boyun çevresinin kadınlar için 35 cm ve erkekler için 43 cm'den fazla olmasının kalp hastalığı ve kalp krizi riskinin daha yüksek olduğunu gösterdiğine inanıyor. Uzmanlar, boyundaki yağların vücudun ana hava yollarına baskı yaparak insanların nefes almasını zorlaştırabilir. Bazı hastaların nefes almakta güçlük çekmesi, uyku apnesi, felç ve depresyon risklerini artırması ve hatta onları çok yüksek sesle horlamaları nedeniyle bu özellikle geceleri kötü olabilir.

GÖĞÜS BÖLGESİNDE YAĞLANMA

Erkekler ve kadınlar için, yağ depolamasının neden olduğu meme büyüklüğündeki artış, gelecekteki kanser riski için bir uyarı işaretidir. Uzmanlar, yağ hücreleri östrojen hormonunu üretir ve östrojendeki artış meme kanseri gelişme şansını artırabilir. Memedeki bu ekstra yağ hücreleri, vücutta kansere katkıda bulunabilecek iltihaplanmayı da tetikleyebilir.

ÜST KOLDA YAĞLANMA

Kolların üst kısmındaki yağlanma, tüm vücuttaki aşırı yağlanmanın bir işareti olarak ortaya çıkar. Sağlığı korumak için kilo vermeyi ciddi olarak düşünmeniz gerektiğini gösteriyor. Uzmanlar, kollardaki yağlanmanın genellikle obeziteyi ve çok yüksek bir beden kitle indeksini gösterdiği konusunda da uyarıyor.

Obezitenin kötü beslenmeden kaynaklandığını biliyoruz ve burada yağla mücadele eden herkes muhtemelen başka yerlerde de yağ depolarını fark edecektir. Obez olmak depresyon, kalp krizi, tip 2 diyabet, felç, eklem ağrısı, kalp hastalığı, kanser ve erken ölüm şansınızı artırır, bu nedenle bu, yaşam tarzınızı denemek ve değiştirmek için bir uyarı işaretidir.