Bu tehlikeye dikkat! Yerken bir kez daha düşünün

"Çölyak buğday, arpa, çavdarda bulunan gluten adlı bir proteine karşı hassasiyet ile ortaya çıkar. Yani gluten içeren gıdaların tüketilmesiyle ince bağırsakta bulunan hücrelerin zarar görmesidir. Gluten içeren besinlerin tüketilmesiyle ince bağırsaktaki hücrelerin zarar görmesi sonucu oluşan çölyak hastalığı yetişkinlerde olduğu gibi bebeklerde de görülebilmektedir. Bağışıklık sistemi glüteni zararlı bir madde olarak görmesiyle bağırsaktaki hücreleri yok etmeye başlar. Bunun sonucunda bağırsak emilimini tam olarak gerçekleştiremediği için çölyak hastalığının belirtileri ortaya çıkar. Çölyak bebekler dahil her yaşta görülebilen kronik bir hastalıktır. Glutenin tüketilmeye başlanmasıyla birlikte belirtiler de ortaya çıkar. Ancak herkeste aynı belirtileri vermeyebilir. Çölyak hastalığı bebeklerde kusma, kronik ishal, karında şişlik, gelişme geriliği, iştahsızlık olarak görülür. Yetişkinlerde ise yine karın şişliği, kansızlık, ishal, kusma, kabızlık, karın ağrısı, iştahsızlık, kilo kaybı, kemik veya eklem ağrıları, halsizlik, deri döküntüleri gibi belirtileri görülebilir. Bu gibi belirtiler varsa hastalık kronikleşmeden mutlaka kontrol için uzmana başvurmakta fayda var" dedi.