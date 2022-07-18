Bu test ile kalan ömrünüzü hesaplayın! İşte flamingo testinin detayları

DENGEMİZİ NASIL SAĞLARIZ?

Dik durmak için beyin, gözleri, kasları, eklemleri ve iç kulaktan gelen denge mesajlarını kullanmaktadır. Bu etkenlerin hepsi beyine nerede olduğunuza dair bilgiler verir, aynı zamanda spor yapmak ya da koşmak gibi bir çok şeyi yapmasına da olanak tanır. Ancak yaşlandıkça daha az aktif hale geliriz ve kaslarımız zayıflıyor. Bu da beynin denge kurma yetisini direkt olarak etkiliyor.

NEDEN DENGEMİZİ KURMAMIZ ZORLAŞIR?

40'lı yaşlardan sonra denge yeteneği dola olarak azalmaya başlar. Ancak hareketsiz bir yaşam tarzına sahip olmak da denge yetisinin kaybında etkin rol oynar. Denge ayaklar üzerinde durmayı gerektirir ancak ilerleyen teknoloji ile birlikte çoğumuz günün büyük bir kısmını ekranlar karşısında oturarak harcıyoruz. Bu nedenle her nesil denge kabiliyeti biraz daha kötüleşiyor.