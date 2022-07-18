Bu test ile kalan ömrünüzü hesaplayın! İşte flamingo testinin detayları

Araştırmacılar bu kişileri yedi yıl sonra tekrar değerlendirdiklerinde flamingo testini geçemeyen kişilerin %17,5'unun vefat ettiğini fark etti. Başarılı olanlarda ise bu oran sadece %4,6'idi. Araştırmacılar çalışmanın detaylarında ise şu bilgileri verdi:
Testte başarısız olan kişiler daha yaşlı, kilolu ve diyabetli olma eğilimde bulunuyordu. British Journal of Sports Medicine'de yayınlanan makalede ise flamingo denge testine uygun olarak on saniye boyunca tek ayak üzerinde dutamayan kişilerin bu zaman zarfında ölüm risklerinin yüzde 84 oranında arttığı sonucunda varıldı. Ardından ise bu ve bunun gibi denge testlerinin de rutin sağlık kontrollerine dahil edilmesi talep edildi.
DENGE NEDEN ÖNEMLİ?
Denge aslında hepimizin kanıksadığı bir yetidir ancak kullanılmazsa kaybedilebilir. Daha güvenli hareket etmemizi sağlayan denge duygusu yaş 40'lı ve 50'lere geldiğinde yavaş yavaş bozulmaya başlayarak daha az güvende hissetmenize neden olabilir.
Dengenizi iyi korumanız, daha iyi bir duruşu ve düşme nedeniyle daha az yaralanma riskini beraberinde getirir. Dünya çapında ölümlerde kazaların ikinci sırada olduğu göz önüne alındığında bu çok ciddi bir rakamdır.
İnsanların dengesi zayıfladığında uzun yaşam ihtimalleri de düşer. Bunun nedeni ise daha erken düşmeler, kırılmalar ve ölümler olabileceği gibi beyinsel aktivitelerden da kaynaklanabilir. Beyin denge konusunda iyi değilse büyük ihtimalle iç organlarınız ve kardiyovasküler sisteminiz de iyi çalışmıyordur. Yani dengeyi sağlamaktaki sorunlar sağlıktaki genel bir düşüşü gösterir.
Dengeyi geliştirmek ise, duruşu, koordinasyonu ve daha dik yürümenizi sağlar. Bu da sizi daha genç gösterecektir. Ek olarak araştırmalar dengenin beklenen yaşam süresi üzerinde de etkisi olduğunu göstermekte. Farklı bir çalışmada 50'li yaşlarındaki bireylerin gözleri kapalıyken ne kadar tek ayak üzerinde kalabildikleri ile 13 yıl sonra hayatta olup olmayacakları konusunda net bir ilişki olduğunu gösterdi.
DENGEMİZİ NASIL SAĞLARIZ?
Dik durmak için beyin, gözleri, kasları, eklemleri ve iç kulaktan gelen denge mesajlarını kullanmaktadır. Bu etkenlerin hepsi beyine nerede olduğunuza dair bilgiler verir, aynı zamanda spor yapmak ya da koşmak gibi bir çok şeyi yapmasına da olanak tanır. Ancak yaşlandıkça daha az aktif hale geliriz ve kaslarımız zayıflıyor. Bu da beynin denge kurma yetisini direkt olarak etkiliyor.
NEDEN DENGEMİZİ KURMAMIZ ZORLAŞIR?
40'lı yaşlardan sonra denge yeteneği dola olarak azalmaya başlar. Ancak hareketsiz bir yaşam tarzına sahip olmak da denge yetisinin kaybında etkin rol oynar. Denge ayaklar üzerinde durmayı gerektirir ancak ilerleyen teknoloji ile birlikte çoğumuz günün büyük bir kısmını ekranlar karşısında oturarak harcıyoruz. Bu nedenle her nesil denge kabiliyeti biraz daha kötüleşiyor.
DENGEYİ İYİLEŞTİRMEK MÜMKÜN MÜDÜR?
Dengenizi kurma yetiniz kötüleşebileceği gibi iyileştirilmesi de mümkündür. Hatta oldukça hızlı bir şekilde geliştirilebilir. Tek yapmanız gereken bunun üzerinde çalışmak ve kendinize meydan okumaktır.
Dengenizi iyileştirmek aynı zamanda düşmeleri ve kalça kırığı gibi ciddi sorunları yaşamanızın da önüne geçebilir. Ek olarak ise dengeyi geliştirici aktivitelerin aynı zamanda beyni de çalıştırdığı ve bu sayede bilişi de güçlendirerek bunama riskini azalttığı bilinmektedir.
FLAMİNGO DENGE TESTİ NASIL YAPILIR?
Bu test yapılırken öncelikle katılımcıların ayakkabıları ve çoraplarını çıkarması isteniyor. Ardından kollar yanda olacak şekilde dümdüz karşıya bakılması ve bu esnada bir ayağın diğer baldırın arkasına konması istendi. Tek ayağı üzerinde on saniye durmaları istendi ve bu esnada üç defa hata yapma hakkı tanında. Yukarı doğru kaldırdığınız ayağınız aşağıya indiğinde ya da kollarınız yukarı kalktığında test bitmiş kabul ediliyor. Orta yaşlara kadar bu testte başarılı olmak çok kolay olsa da püf noktası 70'li yaşlara gelindiğinde ya da sonrasında bu testte başarılı olmaktır.