Bu vitaminin eksikliği beyinde kalıcı hasara yol açıyor!

DNA sentezi, vücudun enerji üretimi ve hatta merkezi sinir sisteminin düzgün işlemesi pek çok hayati sürece destek olan B12 vitamini, eksikliğinde ise farklı sorunlara neden olabilmektedir. Uzun süreli eksikliği kalıcı hasara yol açabileceğinden erken teşhis edilmesi oldukça önemlidir.

ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİ

B12 vitamini eksikliğinde erken teşhis her ne kadar önemli olsa da spesifik olmayan semptomları nedeniyle belirlenmesi oldukça zordur.

BMJ'de yayınlanan makalede en erken belirtilerin başında yorgunluk gibi hiç de spesifik olmayan bir belirtinin yer aldığı belirtiliyor.

Aynı makalede B12 vitaminin eksikliğinin oluştuğu bireylerde otonomik disfonksiyon olarak adlandırılan otonom sinir sisteminde meydana gelen bozukluklara da neden olduğu açıklanmıştır.