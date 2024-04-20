Bu vitaminin eksikliği beyni öldürüyor! Alzheimer’ın sebebiymiş...



"YORGUNLUK, SÜREKLİ UYUMA İSTEĞİ, UYUMAYA RAĞMEN VÜCUTTA AĞRILAR D VİTAMİN EKSİKLİĞİNDEN OLABİLİR"

Demans riskinin yaşla giderek arttığına değinen Uzm. Dr. Nazan Eryiğit, "D vitaminini hep kalsiyum ve kemik gibi bilsek de özellikle gençlerin unutkanlığının en önemli sebeplerinden biridir. Bu yüzden D vitamini destekli gitmeliyiz. Nörolojiyi en çok ilgilendiren konulardan biri unutkanlıktır. Yorgunluk, sürekli uyuma isteği, uyumaya rağmen vücutta ağrılar ve dinlenememe, dinlenmeden kalkma gibi durumlar D vitamin eksikliği belirtisidir. Türkiye, D vitamini açısından çok iyi bir ülke. Sürekli güneşimiz var fakat güneşlenmiyoruz. Güneşlenirken güneş kremi sürüyoruz. D vitamininin en önemli kaynağı direkt olarak güneşe temas etmektir. Koruyucusuz ve direk ten teması olmalı" açıklaması yaptı.

Uzm. Dr. Nazan Eryiğit, "Ayrıca özellikle yağlı balıkları yemeliyiz. Belki de omega 3 takviyesi almalıyız ki onlarda D vitamini yoğun miktarda var. Düzenli beslenme de önemlidir. Akdeniz diyeti yapın, yeşillikleri kullanın. Çünkü demans sadece D vitamini eksikliğinden kaynaklanmaz. B12, folik asit yani üçünün birlikte alınmış olması lazım" dedi.