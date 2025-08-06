Bu vitaminin eksikliği kalp ve şeker hastalığını tetikliyor!

'65 YAŞ ÜSTÜ BİREYLER RİSK ALTINDA'

İlişkili hastalıkları ve risk altında olan bireyleri dile getiren Uzm. Dr. Bahar, "Yapılan çalışmalarda magnezyum eksikliğinin hipertansiyon, koroner arter hastalığı, aritmi, tip 2 diyabet, osteoporoz, migren, anksiyete, depresyon, astım, premenstrüel sendrom ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir. 65 yaş üstü bireyler, diyabet hastaları, alkol bağımlıları, inflamatuvar bağırsak hastalığı olanlar, çölyak hastaları, gebeler, emzirenler, yoğun egzersiz yapan sporcular ve mide koruyucu/idrar söktürücü kullanan hastalar risk altındadır" diye konuştu.

'KLİNİK DEĞERLENDİRMEYLE TANI DESTEKLENEBİLİR'

Tanı konma yöntemlerini aktaran Uzm. Dr. Bahar, "Magnezyum eksikliği tanısı için klinik pratikte genellikle serum magnezyum düzeyi ölçümü kullanılır (normal: 1.70-2.68 mg/dL). Ancak güvenilirliği sınırlıdır. Çünkü kandaki magnezyum vücuttaki total magnezyumun yaklaşık yüzde 1 kadarını yansıttığı için kan seviyesi ölçümleri magnezyum eksikliği tanısı için her zaman yeterli bilgi vermeyebilir. Buna ek olarak kan eritrosit magnezyum düzeyi, yükleme testleri ve klinik değerlendirme ile tanı desteklenebilir" dedi.



'MAGNEZYUM İÇEREN BESİNLER'

Magnezyum içeriği zengin besinlere değinen Uzm. Dr. Bahar, şu bilgileri paylaştı:

"Yeşil yapraklı sebzeler, kuruyemişler, tohumlar, baklagiller, tam tahıllar, avokado, bitter çikolata ve bazı balık türleri magnezyumdan zengindir. Magnezyum takviyesi kan testleri ile eksiklik tespit edilenlere, risk grubundaki bireylere ve magnezyum eksikliğini düşündüren belirtilere sahip bireylere önerilmelidir. Bunun dışında, doktor kontrolü ve önerisi olmadan herkes rastgele magnezyum takviyesi almamalıdır. Çünkü magnezyumun aşırı alımının da çeşitli olumsuz etkileri vardır. Ağızdan fazla magnezyum kullanımında oluşabilen en sık yan etki ishaldir. Bununla birlikte, magnezyumun aşırı alımı hipotansiyon, bradikardi, kas zayıflığı ve solunum depresyonu gibi durumları tetikleyebilir. Yaz aylarında yoğun terleme sıvı ve elektrolit kaybına neden olur. Özellikle sporcularda ve açık alanda çalışanlarda magnezyum kaybı artabilir, bu nedenle destek gerekebilir."