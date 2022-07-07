Bu yağ ile bacak ağrılarınızdan anında kurtulacaksınız! Sadece 5 dakika uygulama yetiyor…

Bacağınıza giren uyuşmalar, kasılmalar ve gece hareket ettirmekte zorluk çekmeniz bu sendroma bağlı durumlar oluyor. Bu duruma bir tedavi bulmak oldukça zor. Çoğunlukla huzursuz bacak sendromunun altında; böbrek yetmezliği, anemi ve demir eksikliğinden kaynaklı sebepler yatıyor. Bacak kasılmalarını geçirecek bu yağ sizi sağlığınıza da kavuşturacak. Fakat bu durumu ertelemeden bir doktora başvurmanızda fayda var.
BACAK AĞRISININ YAYGIN NEDENLERİ
Bacağın herhangi bir yerindeki ağrı veya rahatsızlık, donuk bir ağrıdan yoğun bir bıçaklama hissine kadar değişebilir. Çoğu bacak ağrısı, aşırı kullanım veya küçük yaralanmalardan kaynaklanır. Rahatsızlık genellikle kısa sürede kaybolur ve ev ilaçları ile hafifletilebilir.
Ancak bazı durumlarda, ciddi bir tıbbi durum ağrıya neden olabilir. Şiddetli ve sürekli olarak bacak ağrısı yaşıyorsanız, mutlaka doktorunuza görünün. Altta yatan herhangi bir durum için hızlı bir teşhis ve tedavi almak, ağrının daha da kötüleşmesini önler.
LAVANTA YAĞI HUZURSUZ BACAK SENDROMUNA NASIL YARDIMCI OLUR?
Yapılan çalışmalarında, bir araştırma ekibi tümü kronik böbrek hastalığından muzdarip ve düzenli diyaliz tedavisi gören 59 huzursuz bacak sendromu hastası üzerinde, lavanta yağının etkisini test etti.
Yapılan bir çalışmada, lavanta yağı kullanılarak 10 dakikalık bir bacak masajı uyguladı. Katılımcıların diğer yarısı böbrek diyalizi almaya devam etti, ancak HBS tedavisi görmedi.
Çalışmanın sonunda, lavanta yağı masaj tedavisi alan hastalar HBS semptomlarında önemli bir azalma yaşadı.
Bu masaj; gevşemeyi teşvik etmek, kan dolaşımını iyileştirmek ve lenfatik sistemi uyarmak için tasarlanmıştır. Bu olumlu etkiler, bacakların kasılmasını önemli ölçüde azaltır.
LAVANTA YAĞI MASAJI NASIL YAPILIR?
Böbrek hastalığı olan hastalarda lavanta yağı masajlarını test ederken, yazarlar tedavinin herhangi bir yan etkisi olmadığını kaydetti.
Kendinize masaj yapmak için önce, esansiyel lavanta yağını zeytinyağı veya üzüm çekirdeği yağı gibi bir taşıyıcı yağ ile seyreltin veya en sevdiğiniz kokusuz losyon ile karıştırın. Lavanta yağını karıştırmadan kullanmak ciltte tahrişe neden olabilir.
Ayağınızın tabanından başlayın ve yukarıya dizinize doğru hafifçe masaj yapın. Hafif basınçla bacağınızı yukarı ve aşağı hareket ettirmeye devam edin. Her iki taraf için yaklaşık beş dakika uygulayın, fakat isterseniz bu süreyi uzatabilirsiniz.
BUZ UYGULAYIN
Bacak ağrısında buz uygulamak ağrının şiddetini önemli derecede azaltır. Bacağınızın etkilenen bölgesine günde en az dört kez buz uygulayın.
Ağrının ortaya çıkmasından sonraki ilk birkaç gün içinde bunu daha sık yapabilirsiniz. Buzu bir seferde 15 dakika kadar açık bırakabilirsiniz.Kas kramplarınız varsa, kasları hafifçe germek yardımcı olacaktır. Bu, diğer birçok bacak ağrısı türü için de geçerlidir.