Bu yan etkisini bilmiyorsunuz! Bu besini tüketmediğinizde bakın neler oluyor?

Bu soruların; cevabı maalesef ki evet. Yetersiz sebze tüketimi yalnızca bedensel olarak değil zihinsel olarak da büyük sorunlara neden olabiliyor. Bu nedenle sebzeyi günlük beslenmenize eklemek, birçok rahatsızlığa karşı koruma sağlıyor. İşte sebze tüketilmediğinde karşılaşabileceğiniz sorunlar…

RUH HALİNİZİ OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR

Diyetinizin ruh halinizi doğrudan etkileyebileceğini biliyor muydunuz? Bunun adına ise beslenme psikiyatrisi deniyor. Harvard Health'e göre vücudunuzu ihtiyaç duyduğu tüm uygun besin ve vitaminlerle beslediğinizde, bu "yakıt" ruh halinize doğrudan bağlı olan beyin fonksiyonunuzu iyileştirebilir.

Psikiyatri Araştırması dergisi tarafından yayınlanan bir çalışma, özellikle düşük meyve ve sebze alımına bakıldığında, diyet kalıpları ile depresyon riski arasında bir ilişki kurdu. Diyetiniz işlenmiş etler, rafine tahıllar, tatlılar, yüksek yağlı süt ürünleri, tereyağı, patates ve yüksek yağlı sos bakımından yüksekse (ve yeterince sebze yemiyorsanız) depresyon riskiniz önemli ölçüde artar.

SÜREKLİ AÇ HİSSETMENİZE NEDEN OLUR

Meyve ve sebzeler, diyetinizdeki en iyi lif kaynaklarından biri olmasının yanı sıra karmaşık karbonhidratlardır. Bu besinlerin her ikisi de vücudunuzun daha uzun süre tok hissetmesi için önemlidir. Ancak yeterince sebze yemezseniz, vücudunuz bu zengin lif kaynağından ve kompleks karbonhidratlardan mahrum kalacak ve sonrasında acıkmanıza neden olacaktır. Bu açlık hissi, diyetiniz lif açısından düşük olduğunda meydana gelebilecek hızlı kan şekeri artışlarından ve düşüşlerinden kaynaklanır. Lif, kan şekerinizi sabit tutmanıza yardımcı olabilir, bu da yemekten hemen sonra acıkmanıza neden olmaz.