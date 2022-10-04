Bu yöntem dişte çürük oluşumunu kökünden engelliyor! Günde 2 kere yaptığınızda...

Yeme alışkanlıklarınızı değiştirmek ve sağlıklı bir diyete geçmek, hedefiniz ne olursa olsun her zaman sağlığınızı artırmaya yardımcı olur. The British Medical Journal'da yayınlanan bir araştırma, öğünlerdeki bir değişikliğin, şu anda bulunduğu aşamaya bağlı olarak diş çürümesini gerçekten önleyebileceğini veya tersine çevirebileceğini öne sürdü. Gelin detaylarına birlikte bir bakalım.

Şekerden zengin ürünlerin tüketiminin diş çürümesine yol açtığını zaten biliyoruz. Ancak yeme alışkanlıklarınızı değiştirirseniz böyle bir sorunla asla karşılaşmayabilirsiniz.Daha fazla kalsiyum alın. Kemiklerinizin ve dişlerinizin ana yapı bileşenidir. Her gün süt ürünleri tüketin.Şekersiz içecekler tüketin. Soda, meyve suyu ve gazlı içecekler içmekten kaçının.. Suyun, artan hidrasyon ve daha yüksek tükürük akışı dahil olmak üzere vücudunuz üzerinde birçok iyi etkisi vardır.