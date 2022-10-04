Bu yöntem dişte çürük oluşumunu kökünden engelliyor! Günde 2 kere yaptığınızda...

Yeme alışkanlıklarınızı değiştirmek ve sağlıklı bir diyete geçmek, hedefiniz ne olursa olsun her zaman sağlığınızı artırmaya yardımcı olur. The British Medical Journal'da yayınlanan bir araştırma, öğünlerdeki bir değişikliğin, şu anda bulunduğu aşamaya bağlı olarak diş çürümesini gerçekten önleyebileceğini veya tersine çevirebileceğini öne sürdü. Gelin detaylarına birlikte bir bakalım.
Şekerden zengin ürünlerin tüketiminin diş çürümesine yol açtığını zaten biliyoruz. Ancak yeme alışkanlıklarınızı değiştirirseniz böyle bir sorunla asla karşılaşmayabilirsiniz.Daha fazla kalsiyum alın. Kemiklerinizin ve dişlerinizin ana yapı bileşenidir. Her gün süt ürünleri tüketin.Şekersiz içecekler tüketin. Soda, meyve suyu ve gazlı içecekler içmekten kaçının.. Suyun, artan hidrasyon ve daha yüksek tükürük akışı dahil olmak üzere vücudunuz üzerinde birçok iyi etkisi vardır.
ŞEKERSİZ SAKIZ ÇİĞNEYİN
İronik gelebilir, ancak şekersiz sakız çiğnemek aslında diş çürümesini önlemenize yardımcı olabilir. Çiğnediğinizde ağzınız, yiyecek artıklarını doğal olarak yıkayabilen, asitleri nötralize eden, diş minesini güçlendiren ve hastalıklarla savaşan tükürük ile dolar.
Ayrıca diş minesini güçlendirmeye yardımcı olabilir. Çünkü sakız çiğnerken ağzınıza daha fazla kalsiyum ve fosfat eklersiniz. Sadece çürüklerinizle savaşmakla kalmaz, aynı zamanda ağzınızdaki yiyecek ve içeceklerden gelen asitten de kurtulabilir. Ağzınızı kurutan ilaçlar alıyorsanız, şekersiz sakız bu sorunun çözülmesine yardımcı olmak için daha da iyidir.
DİŞ FIRÇANIZI DÜZENLİ OLARAK TEMİZLEYİN
Daima küçük veya orta boy bir fırça seçin ve kıllarının yemekten sonra yiyecek artıklarının saklanabileceği azı dişlerinizin yarıklarına ulaşabileceğinden emin olun.
TEMEL BİR DİŞ BAKIMI RUTİNİ İZLEYİN
Çok tanıdık bir tavsiye gibi gelebilir, ama gerçekten işe yarıyor. Araştırmacılara göre insanların %58'i hiç diş ipi ve gargara kullanmıyor. Bazen diş bakımımızın doğru olmadığını veya değişiklik gerektirdiğini fark etmeyiz. Dişlerinizi erken çürümekten korumak istiyorsanız, sabahları ve yatmadan önce diş bakımı rutininize aşağıdaki adımları dahil edin.