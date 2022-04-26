Bunları yapmak gül hastalığına neden olabiliyor!

Cilde uygun olmayan ürünler kullanmak, aşırı sert cildi soyan ve tahriş eden işlemler, soyucu lazer ve peeling uygulamaları sonrası cilt bariyerinin tekrar eski haline gelmesi zorlaşıyor ve hatta bazı uygulamalar sonrası çeşitli hastalıklar başlayabiliyor. Uzmanlar cilt tipine uygun işlemler yapılması konusunda uyarılarda bulunuyor.

AA ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 26.04.2022 15:29

Türk Dermatoloji Derneği (TDD) Akne Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Ayşe Serap Karadağ Gül, cildi soyan asit içerikli kozmetik, peeling ve soyucu lazer gibi kişinin cildine uygun olmayan bazı işlemlerin halk arasında "gül hastalığı" olarak Rozase'ye neden olabildiğini bildirdi. TDD'den yapılan yazılı açıklamada, hastalık hakkında bilgilendirmede bulunmak ve farkındalık yaratmak amacıyla nisan ayının son haftasının dernek tarafından "Rozase (Gül Hastalığı) Haftası" ilan edildiği belirtildi.

Hastaların yaşam kalitesini etkileyen, sık görülen kronik ve tekrarlayan cilt hastalığı Rozase'nin dünyada görülme sıklığının yüzde 5,46 civarında olduğu aktarılan açıklamada, "Hastalık genellikle 30'lu yaşlarda açık cilt rengi ve göz rengi olan kadınlarda görülse de esmer kişilerde, daha erken veya daha genç yaşlarda da görülebilmektedir. Erkeklerde daha şiddetli seyredebilmektedir." bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, hastalıkta yüzde ilk olarak kızarıklık ataklarının ortaya çıktığı ve yıllar içerisinde kalıcı hale geldiği, ayrıca hastalığın gözleri de etkilediği ifade edildi.