Bunu yapanlar dikkat! "Kansere yakalanmanız an meselesi"

Baş-boyun bölgesinde yer alan kötü huylu tümörler yani kanserler arasında gırtlak, boğaz, yutak bölgesi, ağız, burun, sinüsler, tükürük bezleri, dil, tiroid bezi, yüz kemikleri ve cilt yapılarının kanserleri yer alıyor. Ve pek çoğunda en büyük etkenin sigara olduğu biliniyor. Özellikle sigara içen erkeklerde sıklıkla görülebilen baş ve boyun kanserleri hayatı tehlikeye sokabiliyor. Günümüzde özellikle düzensiz beslenme, kadınlarda uzun süren kansızlığa sebep oluyor. Bu durum kadınlar da baş ve boyun kanserlerinin görülme oranını artırabiliyor.





BENLERE DİKKAT EDİN

Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Bölümü'nden Op. Dr. Yılmaz Sadıkoğlu, kulak, burun, boğaz, baş ve boyun kanserleri arasında en fazla görülen türleri şöyle sıraladı:



Cilt kanserleri vücudun diğer bölgelerine göre yüz bölgesinde daha sıklıkla görülmektedir. Bu kanserin en büyük sebebi güneş ışığıdır. Korunmasız bir şekilde güneş ışığına çıkmak, belirlenen saatler dışında fazla güneşte kalmak bu kanser türünün görülme riskini artırır. En fazla burun cildi ve kulak kepçelerinde görülür. Bu kanserlerin çoğu metastaz yapmaz fakat lokal olarak yayılır. Erken safhada ameliyat edilirse yüzde yüz oranında iyileşir. Ameliyat yayılmazsa öldürücü olabilir.



Ayrıca benlerden kaynaklanan malign melanom kanser türü ise çok erken metastaz yapar bu nedenle çok tehlikelidir. Karakteri değişen veya büyüyen benlerin çok acilen alınarak biyopsi yapılması hayat kurtarır. Çünkü kanserin kesin teşhis metodu biyopsi yapılmasıdır. Biyopsi yaptırmak kesinlikle kanseri yaymaz. Kötü huylu bir kitleye cerrahi yapılmazsa sonuç hayati tehlikeye neden olabilir.