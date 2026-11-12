Burnunuz akıyor, hapşırıyorsunuz diye "grip oldum" demeyin! İşin aslı bakın neymiş!

"ÇOCUKLARIN DA ERİŞKİNLERİN DE BU SÜRECE ADAPTE OLMASI BİRAZ ZAMAN ALIYOR" Enfeksiyon hastalıklarının ve soğuk algınlığı vakalarının özellikle mevsim geçişlerinde arttığını söyleyen Prof. Dr. Aysel Kocagül Çelikbaş, "Polikliniklere başvuran hastalar arasında üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetiyle gelen hastalar artmaya başladı. Havalar soğudu, yağışlar başladı. Çocukların da erişkinlerin de bu sürece adapte olması biraz zaman alıyor. Solunum yolu enfeksiyonu, soğuk algınlığı ya da grip etkeni olan virüsler insanlara temas ve damlacık yoluyla ulaşıyor. Damlacık dediğimizde öksürük, aksırık ya da burun silmesi sırasında ortama saçılan vücut sekresyonlarından bahsediyoruz. Bunlar öksürük, aksırık sırasında vücuttan 1 metre öteye kadar dağılabiliyorlar. Bu nedenle de özellikle çocukların yanında oturan arkadaşına ya da önünde, arkasında oturan arkadaşlarına öksürük, aksırık sırasında hastalığı bulaştırma ihtimalleri yüksek. Hasta olan çocuk da hastalığı yine taşıyor. Böylece bu dönemlerde özellikle de mevsim geçişlerinin olduğu dönemde hastalık oranı artıyor" dedi.





"ÇOCUKLARA EL YIKAMAYI ÇOK İYİ ÖĞRETMEMİZ GEREKİYOR"

Çocukların hastalıklardan korunması için hijyen kurallarına önem verilmesi gerektiğini belirten Çelikbaş, "Çocuklar daha önce kreşe, anaokuluna devam etmediyse ilk defa toplu ortamda bulunduğunda çok sık hastalanırlar. Belli bir bağışıklık düzeyi oluşturana kadar çok sık hastalanırlar. Bir de korunma önlemlerini bilmiyor olmaları bu riski arttırıyor. Çocuklara el yıkamayı çok iyi öğretmemiz gerekiyor. Çünkü virüsler temas ve damlacıkla bulaşıyor. Mesela masaya bulaşıyor, çocuk oraya dokunuyor, ondan sonra bir şeyler yiyor, eline ve ağzına dokunuyor. Bu süreci yönetmede sık sık el yıkamak korunma için çok önemli. Öksürük ya da aksırık sırasında elini ağzına kapatmak yerine kolun iç yüzü ile ağzı kapatmak hastalığı yaymayı önlemek açısından önemli tedbirlerden bir tanesi. Hastalık bulaştıktan sonra bir iki gün içinde belirtiler ortaya çıkıyor. Ondan sonrasında da hastalık semptomları ortadan kalkıncaya kadar en az 4-5 gün bulaştırıcı olabiliyor. Bu nedenle hasta çocukların okula gönderilmemesi de çok önemli. Biz erişkinler için de iş yerine gitmesin, hastalığı saçmasın diye istirahat veriyoruz. Çocukları da bu şekilde okuldan 4-5 gün uzak tutarak hastalığın yayılmasını engellemek ya da maruz kalanların sayısını azaltma şansımız olabilir" diye konuştu.