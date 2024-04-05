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Burun estetiği sonrası burun içinde oluşan kötü kokunun sebebi nedir?

Burun estetiğinden sonra burunda kötü koku problemi yaşayanlar için Kulak Burun Boğaz Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Erkan Soylu açıklama yaptı. İşte kokuya neden olan birden farklı faktörler.

İHA
Giriş Tarihi: 05.04.2024 16:18
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Burun estetiği sonrası burun içinde oluşan kötü kokunun sebebi nedir?
Ameliyat sonrası burun içinde kötü koku oluşabileceğini ve bunun birçok faktöre bağlı olduğunu belirten Prof. Dr. Erkan Soylu, "Hastalarımıza, kötü kokuyu gidermek için, bir kulak pamuğunu serum veya deniz suyu spreyi ile ıslatıp içeriden burun ucu kubbesini temizlemelerini tavsiye ediyoruz" dedi.


Genellikle daraltma ve küçültme yapılan burun estetik ameliyatları hakkında konuşan Prof. Dr. Soylu, "Nadiren büyütme de yapılmakla birlikte ameliyatların seyri daha çok küçültme yönündedir. Ameliyat olmuş hastalarda özellikle burun ucu dediğimiz öndeki kubbe, dikişlerle daraltılıp daha belirgin ve hoş görünen bir hale getirilmeye çalışılmaktadır. Bu da içten bu kısmın daralmasına sebep olmaktadır. Burnumuzun iç kısmını örten dokular sekresyonlar üretmektedir. Bu sekresyonlar burun içine dökülerek büyük çoğunluğu genize doğru akıp hasta tarafından fark edilmeden yutulmakta, az bir kısmı ise hasta tarafından sümkürülerek çıkarılmaktadır" dedi.



Özellikle ameliyattan sonraki ilk 6 ayda ödemin de etkisiyle bu bölgede üretilen sekresyonların, burun içine atılamaması veya gecikmeli olarak atılması nedeniyle bakteriler tarafından çürütülerek kötü kokuya sebep olabileceğine değinen Prof. Dr. Soylu, bu durumun genellikle ödemler geçtikçe kendiliğinden düzeleceğini belirtti.



Prof. Dr. Soylu, "Hastalarımıza, kötü kokuyu gidermek için, bir kulak pamuğunu serum veya deniz suyu spreyi ile ıslatıp içeriden burun ucu kubbesini temizlemelerini tavsiye ediyoruz. Nadiren de olsa burun içindeki kötü koku, enfeksiyon veya özellikle revizyon ameliyatlarından sonra kıkırdakların beslenemeyip eridiğinin bir belirtisi de olabilir. Bu durumlarda genellikle iyileşmekte olan bir burnun tekrar şişmeye başlaması veya kızarıklığın artması söz konusudur ki mutlaka ameliyat olunan doktora durumun bildirilmesi gerekir" diye konuştu.

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