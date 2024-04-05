Burun estetiği sonrası burun içinde oluşan kötü kokunun sebebi nedir?

Özellikle ameliyattan sonraki ilk 6 ayda ödemin de etkisiyle bu bölgede üretilen sekresyonların, burun içine atılamaması veya gecikmeli olarak atılması nedeniyle bakteriler tarafından çürütülerek kötü kokuya sebep olabileceğine değinen Prof. Dr. Soylu, bu durumun genellikle ödemler geçtikçe kendiliğinden düzeleceğini belirtti.
Prof. Dr. Soylu, "Hastalarımıza, kötü kokuyu gidermek için, bir kulak pamuğunu serum veya deniz suyu spreyi ile ıslatıp içeriden burun ucu kubbesini temizlemelerini tavsiye ediyoruz. Nadiren de olsa burun içindeki kötü koku, enfeksiyon veya özellikle revizyon ameliyatlarından sonra kıkırdakların beslenemeyip eridiğinin bir belirtisi de olabilir. Bu durumlarda genellikle iyileşmekte olan bir burnun tekrar şişmeye başlaması veya kızarıklığın artması söz konusudur ki mutlaka ameliyat olunan doktora durumun bildirilmesi gerekir" diye konuştu.