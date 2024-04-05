Burun estetiği sonrası burun içinde oluşan kötü kokunun sebebi nedir?

Burun estetiğinden sonra burunda kötü koku problemi yaşayanlar için Kulak Burun Boğaz Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Erkan Soylu açıklama yaptı. İşte kokuya neden olan birden farklı faktörler.

İHA Giriş Tarihi: 05.04.2024 16:18 PAYLAŞ ABONE OL

Ameliyat sonrası burun içinde kötü koku oluşabileceğini ve bunun birçok faktöre bağlı olduğunu belirten Prof. Dr. Erkan Soylu, "Hastalarımıza, kötü kokuyu gidermek için, bir kulak pamuğunu serum veya deniz suyu spreyi ile ıslatıp içeriden burun ucu kubbesini temizlemelerini tavsiye ediyoruz" dedi.







Genellikle daraltma ve küçültme yapılan burun estetik ameliyatları hakkında konuşan Prof. Dr. Soylu, "Nadiren büyütme de yapılmakla birlikte ameliyatların seyri daha çok küçültme yönündedir. Ameliyat olmuş hastalarda özellikle burun ucu dediğimiz öndeki kubbe, dikişlerle daraltılıp daha belirgin ve hoş görünen bir hale getirilmeye çalışılmaktadır. Bu da içten bu kısmın daralmasına sebep olmaktadır. Burnumuzun iç kısmını örten dokular sekresyonlar üretmektedir. Bu sekresyonlar burun içine dökülerek büyük çoğunluğu genize doğru akıp hasta tarafından fark edilmeden yutulmakta, az bir kısmı ise hasta tarafından sümkürülerek çıkarılmaktadır" dedi.

Genellikle daraltma ve küçültme yapılan burun estetik ameliyatları hakkında konuşan Prof. Dr. Soylu, "Nadiren büyütme de yapılmakla birlikte ameliyatların seyri daha çok küçültme yönündedir. Ameliyat olmuş hastalarda özellikle burun ucu dediğimiz öndeki kubbe, dikişlerle daraltılıp daha belirgin ve hoş görünen bir hale getirilmeye çalışılmaktadır. Bu da içten bu kısmın daralmasına sebep olmaktadır. Burnumuzun iç kısmını örten dokular sekresyonlar üretmektedir. Bu sekresyonlar burun içine dökülerek büyük çoğunluğu genize doğru akıp hasta tarafından fark edilmeden yutulmakta, az bir kısmı ise hasta tarafından sümkürülerek çıkarılmaktadır" dedi.