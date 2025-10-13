Burun tıkanıklığı sandığınız daha büyük bir sorun olabilir! Uzmanlar uyardı: "Erken tanı hayat kurtarıyor!"

'KRONİK SİNÜZİT PSİKOLOJİYİ DE ETKİLEYEBİLİR' Kronik sinüzitin sadece fiziksel değil, psikolojik etkilerinin de bulunduğuna dikkat çeken Dr. Şeneldir, "Uzun süre nefes almakta zorlanan, koku alamayan ve sürekli baş ağrısı yaşayan kişilerde uyku bozukluğu, odaklanma güçlüğü ve depresif ruh hali gelişebilir. Bu yüzden sinüziti sadece bir burun hastalığı olarak görmek doğru değildir" dedi. Tedavi sürecinin hastalığın nedenine göre değiştiğini belirten Dr. Şeneldir, "Eğer sorun viral kaynaklıysa antibiyotik tedavisi gereksizdir. Ancak bakteriyel enfeksiyon varsa uygun ilaç tedavisi başlanır. Burun içi ödemin giderilmesi, mukusun akışının sağlanması ve sinüslerin havalanması tedavinin temel hedefleridir" diye konuştu.

TEDAVİ VE KORUNMA YOLLARI Sinüzitten korunmada yaşam tarzı değişikliklerinin büyük önem taşıdığını dile getiren Dr. Şeneldir, "Kapalı ve havasız ortamlardan uzak durmak, düzenli burun temizliği yapmak, yeterli su tüketmek ve sigara dumanından kaçınmak gerekir. Ayrıca alerjik yatkınlığı olan kişilerde polen mevsiminde veya mevsim geçişlerinde ekstra dikkatli olunmalıdır" dedi. Bazı anatomik nedenlerin de sinüzitin kronikleşmesine yol açabileceğini belirten Dr. Şeneldir, "Burun eğriliği, polip veya alerjik burun eti büyümeleri varsa cerrahi müdahale gerekebilir. Bu hastalarda endoskopik sinüs cerrahisiyle tıkanıklıklar açılarak hava akışı sağlanır. Ancak ameliyat sonrası bakım çok önemlidir; düzenli kontroller yapılmazsa hastalık tekrarlayabilir" diye konuştu.