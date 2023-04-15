Burunda kaşıntı polen alerjisi göstergesi! Tedavisinde en etkili yöntem ise...

Havaların ısınması ve bahar aylarının gelişiyle birlikte polen alerjisinin görüldüğü kişilerin sayısında da artış yaşanıyor. Konu hakkında konuşan Ankara Bilkent Şehir Hastanesi İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Kliniği İdari Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Şadan Soyyiğit, “Polen alerjisinde tedavinin en önemli basamağı polen alerjisinden korunmaktır” dedi.

İHA Giriş Tarihi: 15.04.2023 17:09 PAYLAŞ ABONE OL

Bahar aylarının gelmesiyle beraber hava sıcaklıklarının artması, alerjik bünyesi olanlar için sorunları da beraberinde getiriyor. Uzmanlar, polenlerin (çiçek tozlarının) uygun mevsim koşullarında bitkiler tarafından çevreye yayıldığına işaret ederek, polenlerin solunum yolu ile alınması durumunda burun akıntısı, hapşırık ve burunda kaşıntı gibi alerjik belirtilerin görülebileceğini ifade ediyor. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Kliniği İdari Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Şadan Soyyiğit, hastaların polen alerjisinden korunma yöntemlerini ve hastalara polen alerjisi tanısının nasıl konulduğunu anlattı.





"Polen alerjisinde tedavinin en önemli basamağı polen alerjisinden korunmaktır"

Doç. Dr. Soyyiğit, tedavinin en önemli basamağının polen alerjisinden korunma olduğunu ifade ederek, "Ortamda çok yoğun olduğu için ve ortamlarda da rüzgarla hızla yayılabildiği için özellikle sabah ve öğlene doğru ortamda çok fazla oluyorlar. O nedenle açık havaya çıkmayı kısıtlamak gerekiyor. Çıkılacaksa eğer şapka, gözlük ve maske takılabilir. İçerideyseniz sabah ve öğlen saatlerinde camları açmamanız gerekir. Otomobildeyseniz camlarınızın kapalı olması lazım. Polenlerle karşılaşma oranını azaltmamız gerekiyor. Onun dışında dışarıdan geldiğinizde kıyafetlerinizi değiştirmeniz lazım, hatta ayakkabı ile içeri girmeyin diye öneriyoruz. Yine hastalarımızın çamaşırlarını dışarıda kurutmamaları gerekiyor. Polenle karşılaşma durumlarını minimuma indirmeniz gerekiyor" dedi.