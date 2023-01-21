Çabuk yorulma kalp sağlığını tehdit ediyor! 3 günden uzun sürüyorsa...

Süt çocuklarında beslenme düzeni değişikliğinden, sık nefes alıp vermeye daha büyük çocuklarda çabuk yorulma veya göğüste ağrı gibi belirtilere neden olabilir. Hiç belirti vermeyen ve çocuk hekimi tarafından tespit edilen muayene bulguları olabilir (kalpte üfürüm veya ritim bozukluğu gibi.)

Çocukluk çağında enfeksiyonların kalp ve damar sistemi üzerine olumsuz etkileri zamanında teşhis ve tedavi ile sonuç alınabilirken geç fark edildiğinde veya teşhis konmadığında yaşamın ileri dönemlerinde daha ağır klinik sonuçlara neden olabilmektedir.

Çocuklarımızın kalp ve damar sağlığını korumak açısından uzun siren inatçı ateş yükseklikleri başta olmak üzere infeksiyonlar sırasında dikkatli olunması hayati öneme sahiptir.