Çaya neden şeker yerine tereyağı koymalısınız? Mucize etkisine inanamayacaksınız!

Eskilerin sıkça kullandığı ancak günümüzde pek de alışkın olmadığımız bir davranış olarak çayın içerisine tereyağı eklemek aslında sağlığımız için de oldukça faydalı. İşte tereyağlı çayın bilinmeyenleri…
ÇAYA NEDEN TEREYAĞI KONULUR?
Çayın içerisine şeker, kahvenin içerisine ise krema ve süt tozu yerine tereyağı koymak sağlık bakımından daha faydalı olmasını sağlamaktadır.
Yapay tatlandırıcılar yerine kullanılan doğal tereyağı, hem tadını yumuşatacak hem de hoş bir aroma katacaktır.
Ek olarak yemeklerden sonra çay tüketilmesi de önerilmemektedir. Çünkü çay, yediğimiz yiyeceklerdeki besinlerin emilimini azaltır.
Eğer mutlaka yemeklerden sonra çay içmek istiyorsanız, içerisine tereyağı ekleyerek tüketmeniz, besinlerin emiliminin engellenmesinin önüne geçecektir.
TEREYAĞLI ÇAY TARİFİ
Tereyağlı çayı yapmak aslında oldukça kolaydır. Normal koşullarda demlediğiniz tomurcuk ya da poşet çayı damak zevkinize göre bardağa koyun. Ardından üzerine şeker yerine yarım çay kaşığı tereyağ ekleyin ve çayın sıcaklığı ile erimesini bekleyin. Tereyağlı çayınız içime hazır!
TEREYAĞLI ÇAYIN FAYDALARI
İçerisine tereyağı eklenen çay, bağırsaklardaki emilimin önlenmesinin önüne geçiyor. Faydası saymakla bitmeyen çayın etkilerinin yanına köy tereyağının da etkileri eklenince özellikle kalp dostu bir içecek olarak karşımıza çıkıyor.
Kalp krizine karşı etkili bir koruma sağladığı için tüketilmesi önerilen tereyağlı çay, şeker tüketiminizi de sınırlandıracağından kilo alımının önüne geçer hatta kilo kaybına neden olabilir.
Formunu korumak isteyenlerin severek tüketeceği bu içecek, hücrelerin de düzgün çalışmasına katkıda bulunuyor.
Metabolizmanızı çalıştırmanın yanı sıra size enerji de vereceğinden güne başlarken de tüketilmesi idealdir.
PROF. DR. CANAN KARATAY DA ÖNERİYOR
Aslında çok eski yıllardan beri çayın içerisine tereyağ atılmasının kullanılan bir yöntem olduğunu söyleyen Prof. Dr. Canan Karatay, şeker yerine hem çay hem de kahveye tereyağ atılmasını öneriyor.
Çayı şekersiz içemeyenlerin bu alışkanlıktan hemen vazgeçmesi gerektiğini söyleyen ünlü profesör, şekerin tüm hastalıkların temelinde yatan sebep olduğunun da altını çiziyor.
Çay ve kahvenin tadını yumuşatmak, aynı zamanda da sağlıklı hale getirmek için bu yöntemin kullanılabileceğini vurgulayan Karatay, tereyağlı çay tüketmenin kalp krizinden de koruduğunun altını çiziyor.
İngiltere'de ise çaya hala krema niyetine tereyağı konulduğunu söyleyen Prof. Dr. Karatay, aslında bu yöntemin çok eskilere dayandığını ancak şekerin yaygınlaşmasıyla unutulduğunu da belirtiyor.
TEREYAĞININ FAYDALARI
Tereyağı tüketiminde önemli olan ölçülü davranmaya özen göstermektedir. Tereyağını kararında tüketmenin sayısız yararı olsa da her besinde olduğu gibi aşırı tüketiminde bu etkilerin bazıları tersine dönebilir.
Tereyağı kemik gelişiminde büyük rol oynamaktadır. İçerisinde yüksek oranda kalsiyum bulunur.
İçeriğinde bulunan bileşikler sayesinde obezitenin önüne geçer, ideal kilonuzu korumanıza yardımcı olur.
Düşük karbonhidratlı bir diyetin parçası olmaya uygundur. Bu nedenle kolay ve hızlı kilo vermenizi sağlar.
Yapılan araştırmalar tereyağı tüketiminin kansere yakalanma riskinizi de düşürdüğünü göstermektedir.
Vücudun A vitaminine dönüştürdüğü bileşen olan beta-karoten bakımından oldukça zengin olan tereyağı, kanser riskini azaltmaktadır.
İçeriğindeki beta-karoten aynı zamanda gözler için oldukça sağlıklıdır. Bu nedenle görüşünüzü iyileştirmenize ve göz sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.
Tereyağını düzenli tüketmek cilt sağlığınızı da ileri seviyeye taşımaktadır. İçeriğinde bulunan E vitamini cildinizi güneş ışığının zararlı etkilerinden korur, yaralanmaların ve iltihabın hızla iyileşmesini sağlar.