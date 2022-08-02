Çaya neden şeker yerine tereyağı koymalısınız? Mucize etkisine inanamayacaksınız!

Çay ve kahvenin tadını yumuşatmak, aynı zamanda da sağlıklı hale getirmek için bu yöntemin kullanılabileceğini vurgulayan Karatay, tereyağlı çay tüketmenin kalp krizinden de koruduğunun altını çiziyor.

İngiltere'de ise çaya hala krema niyetine tereyağı konulduğunu söyleyen Prof. Dr. Karatay, aslında bu yöntemin çok eskilere dayandığını ancak şekerin yaygınlaşmasıyla unutulduğunu da belirtiyor.