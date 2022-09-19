Çayın bir faydası daha ortaya çıktı! Tip 2 diyabetten kurtarıyor: Günde içmeniz gereken miktar…

Çay, tüm dünyada sıklıkla tüketilen içeceklerin başında geliyor. Türkiye ise kişi başına 3,16 kg çay tüketimi ile bu ülkelerin ilk sırasında. Bu nedenle yıllar boyunca kalp - damar sağlığından kanseri önleme potansiyeline kadar, birçok faydası araştırıldı. Son araştırma ise çay içme alışkanlığı ve tip 2 diyabet arasındaki ilişkiyi ortaya koyuyor.
"ÖNEMLİ OLAN TÜKETİLEN ÇAY MİKTARI"
Önceden yapılmış araştırmalarında iki farklı incelemesi yapıldı ve ilk aşamada 12 yıl boyunca takip edilen 5.000'den fazla yetişkinin verilerine bakıldı. Bu çalışmada incelenenlerin yarısı çay içtiğini bildirdi. Çalışmanın sonucunda hem çay içenlerde hem de içmeyenlerde tip 2 diyabet oranları bulunuyor.
Bu nedenle araştırmanın bir sonraki kısmında ise çay içme oranları ve tip 2 diyabet ile ilişki incelendi. Çay içme sıklığı hakkında önemli ayrıntılar verilen 19 farklı çalışma ise; bir kişinin düzenli olarak içtiği çay miktarına göre tip 2 diyabet riskinin azaldığı keşfedildi.
"GÜNDE DÖRT BARDAK ÇAY..."
Günde bir ila üç bardak çay içenlerin diyabet geliştirme olasılığı, içmeyenlere oranla %4 daha azken, günde en az dört bardak çay içenlerin diyabet riskinin %17 daha az olduğu keşfedildi.
Araştırmanın baş yazarı Xiaying Li, cinsiyet, coğrafi konum ve tüketilen çay türü hesaba katıldıktan sonra bile diyabet riskinde azalma gözlemlendiğini söyledi. Li, bunun çaydaki bir şeyin özellikle bir kişinin diyabet riskini azaltabileceğini öne sürdüğünü söyledi.
Li, çaydaki polifenoller gibi belirli bileşenlerin, kandaki glikoz seviyelerini düşürmesinin mümkün olduğunu belirtti. Fakat burada etkili olabilmesi için biyoaktif bileşenlerin yeterli bir miktarına ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Li, ilk çalışmada çay içme alışkanlığı ve tip 2 diyabet arasında neden bir ilişkinin bulunmamasının çay içme oranına dikkat edilmemesi olduğunu dile getirdi.
"DAHA FAZLA ARAŞTIRMAYA İHTİYAÇ DUYULUYOR"
Tüm bu bilgilerin yanı sıra; elde edilen verilerle birlikte birçok uyarıda da bulunuldu. Araştırma, henüz hakemli bir dergide yayınlanmadı. Uzun vadeli yemek alışkanlıklarının da ayrıntılı bir şekilde incelenmeden ve sadece diyet anketlerinin baz alınması araştırmanın kısıtlılıkları arasında bulunuyor. Ayrıca, insanların nasıl çay içtiği de bu noktada önemli.
Bu gözlemlerin arkasındaki kesin dozu ve mekanizmaları belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini dile getiren Li, bulgularının, çay içmenin tip 2 diyabet riskini azaltmada yararlı olduğunu, ancak yalnızca yüksek dozlarda (günde en az 4 bardak) olduğunu gösterdiğini belirtti.