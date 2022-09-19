Çayın bir faydası daha ortaya çıktı! Tip 2 diyabetten kurtarıyor: Günde içmeniz gereken miktar…

2022 Avrupa Diyabet Araştırmaları Derneği (EASD) yıllık toplantısında sunulan yeni araştırma, bir milyon yetişkini kapsayan yaklaşık 20 çalışmanın verilerini analiz etti ve çay içmek ile tip 2 diyabet riskinin azalması arasında bir bağlantı buldu. Fakat buradaki en önemli nokta; çay tüketiminin günlük olarak ne kadar olduğu ile ilişkili. İşte diyabet riskini düşürmek için içmeniz gereken çay miktarı…

Giriş Tarihi: 19.09.2022 10:02 PAYLAŞ ABONE OL

Çay, tüm dünyada sıklıkla tüketilen içeceklerin başında geliyor. Türkiye ise kişi başına 3,16 kg çay tüketimi ile bu ülkelerin ilk sırasında. Bu nedenle yıllar boyunca kalp - damar sağlığından kanseri önleme potansiyeline kadar, birçok faydası araştırıldı. Son araştırma ise çay içme alışkanlığı ve tip 2 diyabet arasındaki ilişkiyi ortaya koyuyor.

"ÖNEMLİ OLAN TÜKETİLEN ÇAY MİKTARI" Önceden yapılmış araştırmalarında iki farklı incelemesi yapıldı ve ilk aşamada 12 yıl boyunca takip edilen 5.000'den fazla yetişkinin verilerine bakıldı. Bu çalışmada incelenenlerin yarısı çay içtiğini bildirdi. Çalışmanın sonucunda hem çay içenlerde hem de içmeyenlerde tip 2 diyabet oranları bulunuyor. Bu nedenle araştırmanın bir sonraki kısmında ise çay içme oranları ve tip 2 diyabet ile ilişki incelendi. Çay içme sıklığı hakkında önemli ayrıntılar verilen 19 farklı çalışma ise; bir kişinin düzenli olarak içtiği çay miktarına göre tip 2 diyabet riskinin azaldığı keşfedildi.