"Çektiririm biter" diye düşünmeyin! Eksik dişlerin nelere sebep olduğuna inanamayacaksınız

Diş çekimi, son aşamada karar verilen bir ağız sağlığı sorunu olsa da, birçok insan diş çürüklerinin oluşması durumunda ilk olarak çekim işlemini öncelik haline getirebiliyor. Fakat diş eksiklikleri, beklemediğiniz hasarlar ortaya çıkarabilir. Ortodonti Uzmanı Doç.Dr.Erol Akın ise bu konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Giriş Tarihi: 02.11.2022 08:26 PAYLAŞ ABONE OL

Pek çok kişi eksik dişlerle yaşamaya çalışsa da, eksik dişler birçok olumsuzluğa neden oluyor. Özellikle yüz bölgesinin önemli bir parçası olan ön dişlerin eksik oluşu psikolojik ve sosyal problemlere sebep olmasının yanı sıra konuşma bozukluklarına da yol açabiliyor.Diş eksikliği aynı zamanda mide problemlerine ve kilo alımına da zemin hazırlıyor.

Diş kayıplarının birçok sebebi olabilir.Doğuştan diş eksikliği,diş çürükleri,diş çekimi,diş eti çekilmesi,bir kaza sonrası diş kaybı gibi... Özellikle 1 veya 2 dişin eksikliği kişiler tarafından önemsenmeyen ve tedavisi ertelenen bir durum gibi gözüksede aslında pek çok olumsuz duruma sebep olabilir.Zamanla ağız ve diş sağlığına ciddi zararlara yol açabilir.