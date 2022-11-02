"Çektiririm biter" diye düşünmeyin! Eksik dişlerin nelere sebep olduğuna inanamayacaksınız

Pek çok kişi eksik dişlerle yaşamaya çalışsa da, eksik dişler birçok olumsuzluğa neden oluyor. Özellikle yüz bölgesinin önemli bir parçası olan ön dişlerin eksik oluşu psikolojik ve sosyal problemlere sebep olmasının yanı sıra konuşma bozukluklarına da yol açabiliyor.Diş eksikliği aynı zamanda mide problemlerine ve kilo alımına da zemin hazırlıyor.
Diş kayıplarının birçok sebebi olabilir.Doğuştan diş eksikliği,diş çürükleri,diş çekimi,diş eti çekilmesi,bir kaza sonrası diş kaybı gibi...
Özellikle 1 veya 2 dişin eksikliği kişiler tarafından önemsenmeyen ve tedavisi ertelenen bir durum gibi gözüksede aslında pek çok olumsuz duruma sebep olabilir.Zamanla ağız ve diş sağlığına ciddi zararlara yol açabilir.
Diş eksikliğinde sağlıklı çiğneme fonksiyonu gerçekleşemez.Tek taraflı yapılan çiğneme nedeniyle çene eklemi zarar görür.Buna bağlı olarak çene eklemi kitlenebilir,çeneden ses gelebilir ve çenede ağrı oluşabilir.Ayrıca iyi ve doğru çiğnenemeyen besinler mide rahatsızlıklarına(gastrit,hazımsızlık, ülser, şişkinlik gibi..) neden olabilir.
Diş eksikliği özellikle ön kısımdaysa, konuşmak ve gülmek kişiler için sorun haline gelir.Kelimelerin telaffuzunda değişimlere yol açar.Gülerken ve konuşurken ortaya çıkan eksik dişler,kişinin daha yaşlı görünmesine yol açar.
Özgüven sorununa neden olan diş eksikliği kişiyi asosyal yaşama yöneltebilir.Dişlerin çekildiği kısımdaki çene kemiğinde bir miktar erime meydana gelebilir. Çekilen diş sayısı fazlalaştıkça bu erime artış gösterir.
Eksik dişler diğer dişleri de olumsuz etkiler, dişlerin aralarının açılıp seyrekleşmesine sebebiyet verir.