Çelik gibi kemikler için bu ayrıntıya dikkat!

"Değiştirilemez faktörler arasında ileri yaş, kadın cinsiyeti ve ailede kemik erimesi öyküsü bulunuyor. Öte yandan hormonal değişiklikler, kadınlarda östrojen ve erkeklerde testesteron düzeylerinin düşmesi de osteoporoz riskini artırıyor. Bunun yanı sıra, tiroit ve parathormon seviyelerinin yüksekliği de bu durumu tetikleyebiliyor. Değiştirilebilir risk faktörleri ise, yetersiz kalsiyum alımı, yeme bozuklukları, mide veya bağırsak ameliyatları gibi durumları içeriyor. Ayrıca çölyak hastalığı, inflamatuar bağırsak hastalıkları, böbrek ve karaciğer rahatsızlıkları da osteoporoz gelişimini kolaylaştırabilir. Steroid grubu ilaçlar da kemik yapımını olumsuz etkileyerek bu hastalığın ortaya çıkmasına yol açabilir. Dolayısıyla, bu tür ilaçları kullanan kişilerin kemik sağlığına dikkat etmeleri önemlidir."