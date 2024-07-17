Çığ gibi büyüyor! Yaz gribinden korunmanın 7 altın kuralı...



Nem dengesine dikkat: "Klima kullanımı, ortamdaki nem oranını düşürerek cildinizin ve mukozaların kurumasına neden olabilir. Düşük nem oranı, ciltte kuruluğa, kaşıntıya ve tahrişe yol açarken, burun ve boğaz mukozalarının kuruması ise solunum yolu enfeksiyonlarına karşı savunmasız hale gelmenize neden olabilir. Bu durum, özellikle alerji ve astım gibi kronik solunum yolu hastalıkları olan kişiler için daha da risklidir. Ortamın nem dengesini korumak için klima kullanırken nemlendirici cihazlar kullanmak veya belirli aralıklarla doğal havalandırma yapmak, bu olumsuz etkileri azaltmada yardımcı olabilir."



Direkt hava akımından kaçının: "Klima havasının direkt olarak üzerinize gelmemesine dikkat etmek, sağlığınız için oldukça önemlidir. Klima, ortamın sıcaklığını hızla düşürürken, doğrudan maruz kalmak soğuk algınlığı, kas ağrıları ve sinüzit gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Ayrıca, uzun süreli doğrudan temas cilt kuruluğuna ve solunum yolu problemlerine sebep olabilir. Bu nedenle, klimayı dolaylı olarak kullanarak hava akımının odanın geneline yayılmasını sağlamak, hem sağlıklı hem de konforlu bir ortam oluşturur. Klima yönünü yukarıya veya yanlara doğru ayarlayarak, serin havanın odanın her köşesine eşit şekilde dağılmasını sağlayabilir ve bu olumsuz etkilerden korunabilirsiniz."