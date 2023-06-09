Çiğ Köfte Kilo Yapar Mı? Hazır Etsiz Çiğköfte Kilo Aldırır Mı?

Çiğ köfte kilo yapar mı sorusunun cevabını vermek ancak çiğköftenin içeriğini inceleyerek mümkün olacaktır. Besinler, içindeki malzemelerin türüne ve kalorisine göre toplam bir kaloriye ulaşırlar. Etsiz çiğköfte kilo aldırır mı konusunda da aynı durum birebir geçerlidir. Peki hazır çiğköfte kilo yapar mı? çiğköfte severler için bu muhteşem lezzetin ne denli kalorili olduğunu araştırdık ve içerikte akıcı bir dil ile aktarımını yaptık.

Çiğ Köfte Kilo Yapar Mı?

Bir besinin kilo yapıp yapmadığını anlayabilmek için o besinin içeriğine hâkim olmak gerekmektedir. Çiğköfte, içerisinde barındırdığı buğday, soğan, maydanoz ve çeşitli baharatlar ile eşsiz bir lezzete kavuşur. Genel olarak kalori ve yağ oranı düşük bir besin olarak sınıflandırılabilir.

Fakat bu durum her zaman aynı değildir. Bazı üreticiler çiğ köftenin içerisindeki yağ ve bulgur oranını daha yüksek tutup daha yüksek kalorili bir besin üretebilir. Ya da tam tersi bir durumun yaşanma olasılığı da vardır.

Fakat genel anlamda çiğköfte ana yemek değil de atıştırmalık görevi gördüğünden dolayı tek başına kilo aldırmaya yetecek kadar yüksek kalorili bir besin içeriği taşımamaktadır.

Etsiz Çiğköfte Kilo Aldırır Mı?

Etsiz çiğköfte içinde et barındırmadığı için doğal olarak daha az yağa sahip olacaktır ve kalorisini de bu oran etkileyecektir. Fakat yine de bir çiğköftenin kilo aldırıp aldırmayacağını o çiğköftenin içerisindeki bulgur ve yağ oranı belirlemektedir.

Her ne kadar çoğu senaryoda etsiz çiğköfte etli çiğköfteye göre daha az kaloriye sahip olsa bile etsiz çiğköfte de ağır bir besin olarak üretilebilir ve fazladan yağ ve bulgur oranıyla kilo aldırabilir.

Hazır Çiğköfte Kilo Yapar Mı?

Hazır çiğköftenin evde yapılan çiğköfteye göre daha fazla kilo aldırması muhtemeldir. Dışarıda hazır olarak üretilen çiğköftelerin kalori hesabını özellikle yapmayınca bunu bilmek mümkün değildir. Fakat ev yapımı çiğköftede çiğköfteleri hazırlayan kişi kullanacağı malzemeleri ayarlayıp yağ ve bulgur oranını kendi diyetine göre uygulayabilir.

Ayrıca dışarıda üretilen bazı çiğköftelerde lezzeti arttırmak için bulgur ve yağın daha fazla eklendiği durumlara sıklıkla rastlanmaktadır.