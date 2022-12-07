Ciğerdeki balgamı söküp atıyor! İşte öksürüğü bıçak gibi kesen en doğal ilaç...

Öksürük vücuttaki tahriş edici maddelerin ve enfeksiyonların temizlenmesinde rol oynar, ancak sürekli öksürük can sıkıcı olabilir. Peki bu öksürükten ve balgamdan nasıl kurtuluruz? İşte öksürüğü bıçak gibi kesen doğal ilaç…

Giriş Tarihi: 07.12.2022 14:16 PAYLAŞ ABONE OL

Eğer geçmeyen bir kuru öksürüğünüz var ise bu doğal karışım tam size göre! Balgam söktürücü özelliği sayesinde vücudunuz şifa bulacak. Geceleri uyutmayan öksürüğü anında kesen bu içecek hem çok pratik hem de şifa deposu. Fakat bu karışımı kullanmadan önce mutlaka doktora başvurun.

ZENCEFİL ÇAYI Zencefil çayı sadece tadı güzel olmakla kalmaz, aynı zamanda soğuk algınlığı ve öksürüğün tedavisinde de yardımcı olur. Çay, akan ve akan burnun kurumasına yardımcı olur, böylece balgamın solunum yolundan atılmasına yardımcı olur. Zencefilin çeşitli sağlık yararları arasında, soğuk algınlığını yatıştırması ve iyileşme sürecini hızlandırması bilinmektedir.