Ciğerdeki balgamı söküp atıyor! İşte öksürüğü bıçak gibi kesen en doğal ilaç...

Eğer geçmeyen bir kuru öksürüğünüz var ise bu doğal karışım tam size göre! Balgam söktürücü özelliği sayesinde vücudunuz şifa bulacak. Geceleri uyutmayan öksürüğü anında kesen bu içecek hem çok pratik hem de şifa deposu. Fakat bu karışımı kullanmadan önce mutlaka doktora başvurun.
ZENCEFİL ÇAYI
Zencefil çayı sadece tadı güzel olmakla kalmaz, aynı zamanda soğuk algınlığı ve öksürüğün tedavisinde de yardımcı olur. Çay, akan ve akan burnun kurumasına yardımcı olur, böylece balgamın solunum yolundan atılmasına yardımcı olur. Zencefilin çeşitli sağlık yararları arasında, soğuk algınlığını yatıştırması ve iyileşme sürecini hızlandırması bilinmektedir.
SARIMSAK YİYİN
Birkaç diş sarımsağı yağda soteleyin ve sıcakken tüketin. Bu acı bir karışım olabilir, ancak soğuk algınlığı ve öksürük için harika bir yatıştırıcı etkiye sahiptir.
C VİTAMİNİ TÜKETİN
Bağışıklık sisteminizi güçlü tutmak sağlığınızı güçlendirmeye yardımcı olabilir. Üst solunum yolu enfeksiyonlarından biraz rahatlama sağlayabilir. Limon, portakal ve greyfurt gibi C vitamini yönünden zengin besinlerin alınması oldukça etkilidir.
BALGAM SÖKTÜRÜCÜ KARIŞIM
İlk olarak limonları ince ince dilimleyin ardından bal hariç tüm malzemeleri kaynayan suyun içerisine ekleyip güzelce karıştırın. 1-2 dakika kadar karışımı kaynatın. Sonra 15 dakika demlenmesini sağlayın. Son olarak karışımı güzelce süzün ve soğumaya bırakın. En son üzerine balı ekleyip karıştırın. Bu karışımı, her gün, günde 3 kez birer yemek kaşığı kadar tüketmeli, aşırıya kaçmamalısınız. Tok karnına tüketmeniz önemli.
MALZEMELER: