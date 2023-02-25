Ciğerleri açan mucize çay! Adeta balgamın kökünü kurutuyor…

Balgamla beraber ortaya çıkan öksürük en sinir bozucu durumlardan bir olsa da çaresi yok değil… Bu mucizevi karışımlarla öksürüğü ve balgamı hızlı bir şekilde yok edebilirsiniz. Öyleyse gelin bu mucizevi iksirlerin neler olduğuna birlikte bir bakalım.
UYARI: Herhangi bir alerjik reaksiyona karşı mutlaka bu içecekleri tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışın.
REZENE ÇAYI
Solunum sistemi problemlerine fazlasıyla iyi gelen bu mucizevi çay, içerisindeki C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Aynı zamanda öksürüğün azalmasına ve balgamın vücuttan atılmasına yardımcı oluyor. 2 çay kaşığı ezilmiş rezene tohumunu 1 bardak kaynatılmış suyun içerisine ilave edin. 5 dakika kadar demleyin. Günde 1 fincan olacak şekilde tüketebilirsiniz.
MEYAN KÖKÜ ÇAYI
Soğuk algınlığı ve gribe iyi gelmesiyle bilinen bu mucizevi çay, balgam söktürücü özelliğiyle vazgeçilmezler arasında yerini almaktadır. Sadece soğuk algınlığına iyi gelmekle kalmıyor aynı zamanda vücuttaki iltihabı yok ediyor, karaciğer sağlığını koruyor, ödem ve toksinleri vücudunuzdan söküp atıyor. 1 fincan sıcak suya 1 çay kaşığı meyan kökü ekleyin. 10 dakika kadar demlenmesini bekleyin. Bu çayı günde 1 defa tüketebilirsiniz.
KUŞBURNU ÇAYI
Öksürüğe ve gribal enfeksiyonlara karşı fazlasıyla etkili olan bu çay, bağışıklık sistemini de oldukça güçlendiriyor. Kuşburnu meyvelerini kaynar suda 10 dakika haşlayın. Çay demlendikten sonra günde 2 bardak için.
EKİNEZYA ÇAYI
Ekinezya, solunum yolu enfeksiyonları için favori ilaçlardan biridir. Öksürük ve soğuk algınlığı riskini %58 azaltan bu çay, aynı zamanda bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olmaktadır. Kaynar suyun içerisine ekinezyaları ekleyin. 5-10 dakika kadar demlendikten sonra güzelce süzün ve sonra tüketin.
MÜRVER ÇAYI
Balgam söktürücü özelliğiyle bilinen bu bitkinin kara meyveleri, içlerinde polifenol bulunması nedeniyle antioksidanlarla doludur. Mürverden elde edilen şuruplar, ve özler soğuk algınlığı nedeniyle hasta olarak geçirilen süreyi kısaltma da oldukça etkilidir.