Ciğerleri kömüre çeviriyor! Uzmanı uyardı: "Akciğer kanserinde en büyük risklerden biri"

Dr. Brian Boxer Wachler, sosyal medyada paylaştığı videoda elektronik sigaranın aslında 'akciğerleri ateşe verdiği' konusunda uyardı. Şöyle söyledi: "E-sigara sıcaklıkları çok yüksek olabilir, bu nedenle elektronik sigara tam anlamıyla ciğerlerinizi yakıyor olabilir."
Uzmanlar e-sigara içmenin hala akciğer kanseri için en büyük risk faktörlerinden biri olduğunun altını çiziyor.
Ancak son yıllarda yapılan araştırmalar, elektronik sigaranın gerçekten de bir dizi ciddi sağlık riski oluşturduğunu, en çok akciğerlerin ve kalbin etkilendiğini gösterdi. The Journal of Nuclear Medicine'de yayınlanan böyle bir çalışma, elektronik sigaranın akciğerlerde önemli miktarda iltihaplanmaya neden olduğunu buldu.
Bu yılın başlarında Amerikan Kalp Birliği (AHA), e-sigaralardaki nikotin, koyulaştırıcılar, çözücüler ve aromaların kombinasyonunun kalp sağlığı açısından çok büyük risk oluşturduğunu ortaya çıkardı. Geçen yıl AHA'nın araştırması, elektronik sigara kullanan gençlerin felç geçirme riskini arttırdığı konusunda uyardı.
ELEKTRONİK SİGARANIN AKCİĞERE ZARARI BÜYÜK
Elektronik sigaranın akciğerler üzerindeki etkisi bu kadar şiddetli olduğundan, özellikle onun adını taşıyan bir durum var. E-sigara veya elektronik sigara ürünü kullanımına bağlı akciğer hasarı (EVALI olarak da bilinir), e-sigara ve diğer elektronik sigara ürünlerinin kullanımına bağlı ciddi bir akciğer hastalığıdır.
2019 yılında resmi olarak bir hastalık olarak kabul edildi. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göre EVALI'nin semptomları şunları içerir:
Uzmanlar, "Bazı hastalar semptomlarının birkaç gün içinde geliştiğini bildirirken diğerleri semptomlarının birkaç hafta içinde geliştiğini bildirdi" diyor. Eğer sizde de bu belirtiler varsa en kısa sürede bir doktora danışmalısınız.