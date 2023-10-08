Ciğerleri kömüre çeviriyor! Uzmanı uyardı: "Akciğer kanserinde en büyük risklerden biri"

Dr. Brian Boxer Wachler, sosyal medyada paylaştığı videoda elektronik sigaranın aslında 'akciğerleri ateşe verdiği' konusunda uyardı. Şöyle söyledi: "E-sigara sıcaklıkları çok yüksek olabilir, bu nedenle elektronik sigara tam anlamıyla ciğerlerinizi yakıyor olabilir."

Uzmanlar e-sigara içmenin hala akciğer kanseri için en büyük risk faktörlerinden biri olduğunun altını çiziyor.

Ancak son yıllarda yapılan araştırmalar, elektronik sigaranın gerçekten de bir dizi ciddi sağlık riski oluşturduğunu, en çok akciğerlerin ve kalbin etkilendiğini gösterdi. The Journal of Nuclear Medicine'de yayınlanan böyle bir çalışma, elektronik sigaranın akciğerlerde önemli miktarda iltihaplanmaya neden olduğunu buldu.