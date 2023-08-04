Çıkan uçuğu saniyeler içerisinde söndürüyor! Bu ikiliyi o bölgeye sürün ve...

Uçuklar sağlıklı bağışıklık sistemi olan ve egzama gibi altta yatan başka sağlık sorunları olmayan kişilerde tipik olarak 10 gün içinde iyileşir.

Uçuğun tedavisi hakkında bilinmesi gereken en önemli şey beklememek ve hemen harekete geçmektir. Belirgin bir karıncalanma fark ettiğinizde,doğrudan bölgeye uygun tedavi yöntemleri deneyebilirsiniz.

UYGULAMADAN ÖNCE

Cildinize herhangi bir yeni madde uygularken dikkatli olun. Bu tedavilerin bazılarından tahriş ve alerjik reaksiyonlara neden olabilir. O nedenle mutlaka uygulamadan önce dermatoloğunuzla görüşmeniz önerilir.

Başka bir yere uygulamadan önce nasıl tepki verdiğinizi görmek için bilek gibi küçük bir cilt bölgesinde de test etmeniz tavsiye edilir. Buna yama testi denir ve vücudun alerjik reasiyon verip vermeyeceğini anlamak için kullanılır.