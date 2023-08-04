Çıkan uçuğu saniyeler içerisinde söndürüyor! Bu ikiliyi o bölgeye sürün ve...

Uçuklar sağlıklı bağışıklık sistemi olan ve egzama gibi altta yatan başka sağlık sorunları olmayan kişilerde tipik olarak 10 gün içinde iyileşir.
Uçuğun tedavisi hakkında bilinmesi gereken en önemli şey beklememek ve hemen harekete geçmektir. Belirgin bir karıncalanma fark ettiğinizde,doğrudan bölgeye uygun tedavi yöntemleri deneyebilirsiniz.
UYGULAMADAN ÖNCE
Cildinize herhangi bir yeni madde uygularken dikkatli olun. Bu tedavilerin bazılarından tahriş ve alerjik reaksiyonlara neden olabilir. O nedenle mutlaka uygulamadan önce dermatoloğunuzla görüşmeniz önerilir.
Başka bir yere uygulamadan önce nasıl tepki verdiğinizi görmek için bilek gibi küçük bir cilt bölgesinde de test etmeniz tavsiye edilir. Buna yama testi denir ve vücudun alerjik reasiyon verip vermeyeceğini anlamak için kullanılır.
EV YAPIMI UÇUK TEDAVİSİ
ELMA SİRKESİ
2019'da yapılan bir araştırmaya göre birçok kişi, bakteri, virüs ve diğer mikroplarla savaşma özelliği nedeniyle elma sirkesini tedavi olarak kullanıyor.
Bununla birlikte, saf elma sirkesi uçuk üzerine doğrudan uygulanamayacak kadar yoğundur ve cildinizi ciddi şekilde tahriş edebilir. Kullanmadan önce seyrelttiğinizden emin olun ve ardından günde yalnızca bir veya iki kez uygulayın.
UÇUCU YAĞLAR
Çalışmalar, bitki bileşikleri içeren konsantre yağlar olan çeşitli esansiyel yağların, uçuklara neden olan herpes simpleks virüsüne karşı yayılmayı önleyici etkilere sahip olduğunu bulmuştur.
Araştırma sınırlı olsa da, 2015 yılında yapılan bir araştırma, çeşitli esansiyel yağların herpes virüsünün viral çoğalmasını yavaşlatabileceğini veya önleyebileceğini, böylece uçukların iyileşmesine ve önlenmesine yardımcı olduğunu buldu.
Bu çalışmaya ve 2007'deki başka bir eski araştırmaya göre, aşağıdaki esansiyel yağlar herpes virüsüne karşı antiviral etkiler gösteriyor:
Elma sirkesinde olduğu gibi, cildinize sürmeden önce uçucu yağları bir taşıyıcı yağda seyreltmek ve gelişmekte olan bir uçuğun karıncalandığını hisseder hissetmez uygulamanız önerilir.
BAL
Bal zaten yaraların ve cilt yaralanmalarının iyileşmesine yardımcı olma konusunda bir üne sahiptir ve 2018 yılında yapılan bir araştırma, manuka ağacından elde edilen balın uçuğun tedavisinde de yararlı olabileceğini bulmuştur.
Aslında, büyük randomize klinik araştırma, bu balın tıbbi sınıf bir versiyonunun uçuk tedavisinde ilaç kadar etkili göründüğünü buldu.
PROPOLİS
Bal gibi, propolis de yaraları ve cilt lezyonlarını iyileştirme konusunda umut vaat eden başka bir arı ürünüdür. 2016 araştırması, propolisin antiviral özelliklerinin uçukları biraz daha hızlı iyileştirmeye yardımcı olabileceğini öne sürüyor.
MELİSA ÖZÜ
2008 tarihli bir araştırma, nane ailesinden bir bitki olan melisa özü uygulamasının uçuklara neden olan HSV virüsüne karşı yayılmayı önleyici bir etkiye sahip olduğunu öne sürüyor. Çalışmanın yazarları, melisanın HSV'yi tedavi etmek için kullanılabileceğini öne sürüyor.
UÇUK ÇIKTIĞINDA NELER YAPILMAMALI?
Uçuğunuz olduğunda, ona dokunmak cazip gelebilir ancak bu gibi iyileşme sürecini geciktirebilecek hatalardan kaçınmaya çalışın.
Açık yaraya dokunmak. Uçuğa dokunduğunuzda ve hemen ardından ellerinizi yıkamadığınızda, virüsü ellerinizden başka birine bulaştırma riskiniz vardır. Ayrıca, açık yaraya dokunduğunuzda ellerinizdeki bakterilerin de yaraya bulaşmasına neden olabilirsiniz.
Yarayı patlatmaya çalışmak. Uçuk sivilce değildir. Sıkarsanız veya patlatmaya çalışırsanız, onu küçültmez aksine daha da yayılmasına neden olabilirsiniz.
Yaraya agresif davranmak: Şiddetli bir ovma zaten hassas olan cildini tahriş eder. Bu da yaranın daha da kötüleşmesine neden olabilir.
Asitli yiyecekler yemek. Narenciye ve domates gibi asit oranı yüksek yiyecekler uçukla temas ettiğinde yanma hissine neden olabilir. Bu tip yiyeceklerden birkaç günlüğüne kaçınmak ve daha yumuşak gıdaları tercih etmeniz önerilir.
NE ZAMAN DOKTORA DANIŞMALISINIZ?
Çoğu zaman uçuklar birkaç hafta içinde kendiliğinden geçer. Uçuğunuz 2 haftadan fazla sürerse, sağlık uzmanınıza danışmanın zamanı gelmiş olabilir.
Sürekli olarak - yılda birkaç kez veya daha fazla - uçuk çıkarıyorsanız, bu da doktorunuza danışmanız için başka bir nedendir.Aynı zamanda bu belirtileriniz varsa da doktora danışmanız önerilir;