Cildiniz ve mideniz için yaz rehberi: Soğuk kahvelere dikkat!





SOĞUK KAHVEYE DİKKAT, HER KAHVE İÇİN FAZLADAN SU İÇİN Yazın gazlı içecek ve soğuk kahve tüketiminin arttığını ifade eden Al, bu içeceklerin vücuttan su atımını hızlandırdığını belirtti. "Soğuk kahveleri şekersiz ya da sadece sütle hazırlanmış şekilde tüketmeye özen göstermeliyiz. Eğer şekerli içiyorsak mutlaka hareketimizi artırmalı ya da su tüketimini yükseltmeliyiz. Kahve ve gazlı içeceklerin her bardağı için bir bardak fazladan su içmek gerekiyor, çünkü bu içecekler vücuttan su atılımını artırır" diyerek konuşmasını tamamladı.





SAÇLARINIZA ÖZEL YAZ BAKIMI UYGULAYIN Cilt bakımında yapılan en büyük yanlışlardan birinin yazın nemlendirici kullanımını bırakmak olduğunu belirten Dr. Dündar, "Cildimiz yazın da neme ihtiyaç duyar. Daha likit, akışkan nemlendiricilerle destek sağlamak gerekir. Günde en az 2-3 litre su içilmeli. Yazın soyucu, retinoik asit içeren ürünlere ara vermek gerekir, çünkü bu ürünler güneş hassasiyetini artırır" dedi. Güneş, deniz ve havuzun saç sağlığını da etkilediğine dikkat çeken Dr. Dündar, saç bakımına da yaz aylarında özen gösterilmesi gerektiğini vurguladı. "Saçlarımıza argan yağı gibi bitkisel yağlarla bakım yapabilir, masajla kan dolaşımını artırabiliriz. Saç dökülmeleri için glikan ve protein içerikli takviyeler kullanılabilir. Saç dökülmesine karşı losyon ve spreyleri de bu dönemde rahatlıkla kullanabiliriz" ifadelerini kullandı.