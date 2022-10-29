Cildinizde beliren bu damarlar karaciğer yağlanmasının en büyük belirtisi! Damar tıkanıklığının ilk sinyalleri…

British Liver Trust'a göre, Birleşik Krallık'taki yetişkinlerin yüzde 63'ü şu anda obez ve fazla kilolu olarak sınıflandırılıyor ve her üç kişiden birinin erken evre yağlı karaciğer hastalığına sahip olduğu tahmin ediliyor. Dahası, bu yetişkinlerin yüzde beşinde ileri derece iltihaplı karaciğer yağlanması var; Karaciğerde zaten yara izi bulunan gelişmiş bir yağlı karaciğer hastalığı formudur.