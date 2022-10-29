Cildinizde beliren bu damarlar karaciğer yağlanmasının en büyük belirtisi! Damar tıkanıklığının ilk sinyalleri…

Karaciğerde aşırı yağlanma, ileri evrelerdeki vasküler komplikasyonlarla yakından ilişkilidir. Yağlı karaciğer hastalığı, karaciğerde sağlıksız bir yağ birikmesi ile karakterize edilen bir dizi durumu tanımlar.
Durumun son aşamalarında ortaya çıkan bu izler organın temel işlevlerini yerine getirmesini tamamen engelleyebilir. Semptomlar ortaya çıkmadan yıllar önce karaciğerde oluşan yağlanma, hasar verebilir ancak bu nedenle, en ufak belirtiler için bile tetikte olmakta fayda vardır.
Genellikle hiçbir belirti olmadığı için yağlı karaciğer hastalığını teşhis etmek kolay değildir. Başka nedenlerle yapılan karaciğer testlerinde anormal sonuçlar almak da bu hastalığın sizde olduğunu gösterebilir.
Karaciğerin içinde yağın biriktiğine dair yaygın bir işaret, kan akışının giderek yavaşladığını gösteren örümcek ağı şeklinde beliren damarlardır. Örümcek anjiyomu olarak da bilinen örümcek damarları, cilt yüzeyine yakın kan damarlarının anormal bir şekilde toplanması ile karakterize edilir.
Adlarını kırmızı örümceğe benzer görünümden alırlar ve genellikle yüz, boyun, gövdenin üst kısmı, kollar ve parmaklarda görülürler.
Mount Sinai'ye göre, bu durumun ana semptomu bir kan damarı lekesidir ve şöyle belirtiler gösterir:
National Library of Medicine'de yayınlanan bir 2020 raporunda yazar, örümcek anjiyomlarıyla bağlantılı bir dizi sistemik hastalığı listeledi. Örümcek anjiyomları genellikle iyi huyludur ancak sıklıkla siroz, romatoid artrit veya tirotoksikoz gibi altta yatan sistemik bir hastalığın da işareti olabilir.
Siroz ve hepato-pulmoner sendromu olan hastalarda örümcek anjiyomlarının oranı en yüksektir. Rapor, siroz hastalarında örümcek anjiyomlarının oranının yüzde 33 civarında olduğunu belirtiyor. Bu yüksek rakam, siroz sırasında karaciğerin dolaşımdaki östrojeni metabolize edememesine de bağlanabilir.
Hastalığın son dönem karaciğer hastalığı olarak bilinen bu aşamasında, normal karaciğer hücrelerinin yerini tüm organların önemli işlevlerine müdahale eden skar dokusu alır. Bazı durumlarda, hasar karaciğerin işlevini tamamen tehlikeye atabilir ve karaciğer nakli gerektirebilir.
British Liver Trust'a göre, Birleşik Krallık'taki yetişkinlerin yüzde 63'ü şu anda obez ve fazla kilolu olarak sınıflandırılıyor ve her üç kişiden birinin erken evre yağlı karaciğer hastalığına sahip olduğu tahmin ediliyor. Dahası, bu yetişkinlerin yüzde beşinde ileri derece iltihaplı karaciğer yağlanması var; Karaciğerde zaten yara izi bulunan gelişmiş bir yağlı karaciğer hastalığı formudur.
Sağlık kuruluşu şunları ekliyor: "Yağlı karaciğer hastalığı olanlarda vücut ağırlığının yüzde 10'unu kaybetmesinde karaciğer fonksiyonlarını iyileştirdiğini gösteren güçlü kanıtlar olmasına rağmen, bazı pratisyen hekimler hastalarıyla kilolarını tartışmak konusunda hevesli değildir." Kilo kaybı, ciltte sararma, karında şişlik gibi belirtiler ileri evrelerde görülme eğiliminde olan belirtilerdir.