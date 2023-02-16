Cilt hastalıklarının altında bu neden yatıyor olabilir!

Psikiyatri Uzmanı Doktor Behiye Büyükgöncü, ruhsal bozuklukların bedensel hastalıklara dönüşmesinin sık karşılaşılan bir durum olduğunu söyleyerek, “Birçok ruhsal bozukluk, cilt hastalıklarına sebep olabilir” dedi. Bu nedenle cildinizdeki sorunların yaşadığınız ruhsal problemler kaynaklı olabileceğini belirten Büyükgöncü, hastalıkların tedavisinde dermatoloji ve psikiyatrinin birlikte çalışması tedavi başarısı açısından oldukça önemlidir” dedi.

İHA Giriş Tarihi: 16.02.2023 11:51 PAYLAŞ ABONE OL

Ruhsal bozuklukların bedensel hastalıklara dönüşmesinin sık görüldüğü söyleyen Psikiyatri Uzmanı Doktor Behiye Büyükgöncü, "Psikodermatoloji, psikiyatri ve dermatoloji bölümleri arasında ilişki ve etkilerine dayalı ortak bir çalışma alanıdır. Deri, anne karnından itibaren insan kişiliğinin gelişiminde ve insanlar arası ilişkide en önemli iletişim ve etkileşim aracıdır. Rahatlıkla görülebilen ve dokunulabilen bir organ olarak psikiyatride özel bir yeri vardır.

Psikiyatrik hastalıkların kaynağı olan beyin ile deri arasında anne karnındaki gelişim süreçlerine dayalı güçlü bir bağ bulunmaktadır. Bu nedenledir ki; cilt hastalıkları ve psikiyatrik bozukluklar sıklıkla birbirleriyle yakından ilişkilidir. Cilt lezyonu ile hastaneye başvuran hastalara psikiyatri görüşünün istenmesi hastaların birçoğunu oldukça şaşırtmaktadır.