Çinli bilim insanları keşfetti! "100 yaşını aşanların 3 sırrı"

Çinli araştırmacılar 80 yaş ve üstüne odaklanan bir çalışma yürüttü.

Independent'ın haberine göre çalışma kapsamında 100 yaşını görmüş 1454 kişiyle birlikte benzer bir geçmişe sahip olsalar da bu yaşa gelmeden ölen 3 bin 768 kişinin verisi incelendi.