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Çocuğunuz böyle duruyorsa hafife almayın! Skolyozun erken belirtisi olabilir

Çocukluk ve ergenlik döneminde fark edilmeden ilerleyebilen skolyoz, erken dönemde yakalandığında daha kolay kontrol altına alınabiliyor. Uzmanlar, özellikle omuz ve kalça seviyesindeki farklılık, kürek kemiklerinden birinin belirgin olması ve duruşta oluşan asimetrilerin aileler tarafından dikkate alınması gerektiğine dikkat çekiyor.

İHA Giriş Tarihi: 13.08.2026 14:51 Güncelleme Tarihi: 13.08.2026 14:52 PAYLAŞ ABONE OL

Omurganın yana doğru eğriliği olarak tanımlanan skolyozun özellikle çocukluk ve ergenlik döneminde dikkatle takip edilmesi gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Sezgin Bahadır Tekin, erken dönemde yapılan değerlendirmelerin hastalığın ilerlemesini önlemede önemli rol oynadığını söyledi.



Skolyozun her zaman belirgin şikâyetlerle ortaya çıkmayabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Sezgin Bahadır Tekin, "Omuz seviyelerinde farklılık, bir kürek kemiğinin diğerinden daha belirgin olması, bel bölgesinde asimetri, duruş bozukluğu ve sırtta oluşan şekil değişiklikleri skolyoz açısından önemli belirtiler olabilir. Bu tür erken fark edilmesi, tedavi sürecinin başarısını artırır" dedi.