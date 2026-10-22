Çocuğunuz böyle uyuyorsa dikkat! Ağız ve diş sağlığını tehdit eden tehlike

Aren, çocuklarda ağızdan nefes almanın çoğu zaman basit bir alışkanlık olarak değerlendirildiğini ancak ağız ve diş sağlığı üzerinde önemli etkileri olabileceğine dikkati çekti.

Çocuğun uyurken ağzının açık olması, horlaması veya gün içinde sürekli ağızdan nefes almasının ailelerin dikkat etmesi gereken önemli belirtiler arasında yer aldığını aktaran Aren, "Çocuğunuz ağzından nefes alıyorsa diş sağlığı risk altında olabilir. Özellikle büyüme ve gelişme döneminde sürekli ağızdan solunum yapılması, diş eti sorunları, dişlerin dizilimindeki bozukluklar ve çene yapısındaki değişikliklerle ilişkilendiriliyor. Uzun süre devam eden ağız solunumunun nedenlerinin araştırılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Aren, "Tükürük, ağız içindeki dokuların korunmasında ve dişlerin temizlenmesinde önemli görevler üstleniyor. Sürekli ağızdan nefes alan çocuklarda ağız kuruluğu ortaya çıkabiliyor. Bu durum bakteri plağının birikmesine ve diş etlerinde hassasiyet gelişmesine zemin hazırlayabiliyor. Aileler çocuklarında diş eti kızarıklığı, fırçalama sırasında kanama veya ağız kuruluğu fark ettiklerinde bu belirtileri göz ardı etmemeli." ifadelerini kullandı.

Ağızdan nefes almanın yalnızca diş etlerini değil, çocukların büyüme sürecindeki çene ve yüz gelişimini de ilgilendirdiğine dikkati çeken Aren, şu değerlendirmede bulundu:

"Çocukluk dönemi, çene kemiklerinin ve dişlerin gelişimini sürdürdüğü kritik bir dönemdir. Burundan nefes alma sırasında dilin, dudakların ve yanakların doğal konumları ağız ve çene yapısındaki kas dengesinin korunmasına katkı sağlar. Sürekli ağızdan nefes alan çocuklarda dilin dinlenme pozisyonu ve dudakların kapanma biçimi değişebilir. Bu durum bazı çocuklarda üst çenede daralma, dişlerde çapraşıklık ve kapanış bozukluklarıyla birlikte görülebilir. Ancak her ağızdan nefes alan çocukta çene bozukluğu gelişeceği söylenemez."