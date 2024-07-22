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Çocuğunuz gözlerini kısarak bakıyorsa dikkat! Meğer bu durumun habercisiymiş...

Günümüzde küçük yaşlardan itibaren çocuklar teknoloji ile iç içe büyüyor. Eğitimden günlük yaşantılarına birçok alanda katkı sağlayabilen bu teknolojik aletler yanlış kullanıldığında ise çeşitli sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Konu hakkında konuşan Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği Sorumlusu ve Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nihat Sayın, özellikle çocuklarda gelişen teknolojik alet kullanımına bağlı göz bozukluğu hakkında konuştu.

GÜL KİREKLO
GÜL KİREKLO
Giriş Tarihi: 22.07.2024 10:09
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Çocuğunuz gözlerini kısarak bakıyorsa dikkat! Meğer bu durumun habercisiymiş...

Doç. Dr. Sayın, "Miyop, kişilerde gözün yapısının normalden uzun olması, görüntünün gözün ışığı algılayan tabakası olan retina yerine retinanın önüne odaklanmasına neden olur. Miyop olan insanlar uzaktaki nesneleri bulanık görürken, yakındaki nesneleri iyi görürler" dedi.


GÖZ KASLARI ÇOK ÇALIŞIYOR
Doç. Dr. Sayın, çocukların telefon, tablet ya da bilgisayara bakarken aşırı derece yakına odaklanması sebebiyle gözün içindeki odaklama yapan kasların aşırı şekilde kasılmasının, çocukların uzun vadede miyopiye olan yatkınlığının artmasına neden olduğunun bilimsel çalışmalarla ispatlandığını söyledi.



GÖZ MUAYENESİ YAPILMALI
Genellikle ilkokul çağında bir çocuk tahtayı göremeyince veya gözlerini kısmaya başlayınca miyopinin farkına varıldığını ve göz doktoruna gidildiğini söyleyen Doç. Dr. Sayın, "Miyopi farkına varılmazsa çocuğun okul başarısı olumsuz etkilenebilir. Bu nedenle çocukların her sene okul başlamadan önce göz muayenesinin yapılması çok önemlidir" dedi.




MİYOP BELİRTİLERİ NELERDİR?
Çocuklarda miyop belirtilerini ise Doç. Dr. Sayın, şöyle sıraladı:

  • Genellikle gözlerini kısarak bakma eğilimi gösterirler.
  • Uzak nesneleri net bir şekilde görmekte zorlanırlar ve sık sık göz kırpmaları olur.
  • Gözlerini ovuşturma alışkanlıkları da gözlemlenebilir.
  • Okulda veya evde, televizyon veya tahtaya çok yakından bakma isteği duyabilirler.
  • Sınıfın en önünde oturmayı tercih edebilirler.
  • Bu belirtiler, çocuğun miyop olabileceğini düşündüren işaretlerdir ve bir göz doktoruna danışmayı gerektirebilir.



TABLET EN FAZLA BİR SAAT
Doç. Dr. Sayın, çocukları miyopiden korumak için şu önerilerde bulundu:

  • Öncelikle çocuklarımızın yakın aktivitelerini kısıtlamak gerekir. Ekran başında çalışırken her 20 dakikada bir 20 saniye mola vermek ve uzaklara bakarak gözleri dinlendirmek çok önemlidir.
  • Günde en az 1 saat açık havada gün ışığında vakit geçirmenin miyopi riskini azalttığı gösterilmiştir.
  • Çocuğun kitap okurken veya ders çalışırken ortamın iyi aydınlatılması ve loş olmaması gerekir.
  • Çocuklarımızı 3 yaşına kadar akıllı telefon ve tablet kullanımından uzak tutmalıyız.
  • 4-6 yaş grubunda ise bu cihazların kullanımı 45 dakikayı aşmamalı.
  • İlkokul çağındaki çocuklar için günde en fazla 1 saat ile sınırlandırılmalıdır.



LAZER VE GÖZ İÇİ MERCEK TEDAVİSİ
Miyopide en sık tercih edilen tedavinin gözlük ve yumuşak kontakt lensler olduğunu belirten Doç. Dr. Sayın "Fakat bu tedaviler miyopinin derecesini düşürmez, sadece kişinin daha net görmesini sağlar. Lazer ve göz içi mercek uygulamaları ise uygun olan kişilerde diğer tedavi yöntemleridir" diye konuştu.

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