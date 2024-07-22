Çocuğunuz gözlerini kısarak bakıyorsa dikkat! Meğer bu durumun habercisiymiş...





LAZER VE GÖZ İÇİ MERCEK TEDAVİSİ

Miyopide en sık tercih edilen tedavinin gözlük ve yumuşak kontakt lensler olduğunu belirten Doç. Dr. Sayın "Fakat bu tedaviler miyopinin derecesini düşürmez, sadece kişinin daha net görmesini sağlar. Lazer ve göz içi mercek uygulamaları ise uygun olan kişilerde diğer tedavi yöntemleridir" diye konuştu.