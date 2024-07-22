Çocuğunuz gözlerini kısarak bakıyorsa dikkat! Meğer bu durumun habercisiymiş...

Doç. Dr. Sayın, "Miyop, kişilerde gözün yapısının normalden uzun olması, görüntünün gözün ışığı algılayan tabakası olan retina yerine retinanın önüne odaklanmasına neden olur. Miyop olan insanlar uzaktaki nesneleri bulanık görürken, yakındaki nesneleri iyi görürler" dedi.
GÖZ KASLARI ÇOK ÇALIŞIYOR
Doç. Dr. Sayın, çocukların telefon, tablet ya da bilgisayara bakarken aşırı derece yakına odaklanması sebebiyle gözün içindeki odaklama yapan kasların aşırı şekilde kasılmasının, çocukların uzun vadede miyopiye olan yatkınlığının artmasına neden olduğunun bilimsel çalışmalarla ispatlandığını söyledi.
GÖZ MUAYENESİ YAPILMALI
Genellikle ilkokul çağında bir çocuk tahtayı göremeyince veya gözlerini kısmaya başlayınca miyopinin farkına varıldığını ve göz doktoruna gidildiğini söyleyen Doç. Dr. Sayın, "Miyopi farkına varılmazsa çocuğun okul başarısı olumsuz etkilenebilir. Bu nedenle çocukların her sene okul başlamadan önce göz muayenesinin yapılması çok önemlidir" dedi.
MİYOP BELİRTİLERİ NELERDİR?
Çocuklarda miyop belirtilerini ise Doç. Dr. Sayın, şöyle sıraladı:
TABLET EN FAZLA BİR SAAT
Doç. Dr. Sayın, çocukları miyopiden korumak için şu önerilerde bulundu:
LAZER VE GÖZ İÇİ MERCEK TEDAVİSİ
Miyopide en sık tercih edilen tedavinin gözlük ve yumuşak kontakt lensler olduğunu belirten Doç. Dr. Sayın "Fakat bu tedaviler miyopinin derecesini düşürmez, sadece kişinin daha net görmesini sağlar. Lazer ve göz içi mercek uygulamaları ise uygun olan kişilerde diğer tedavi yöntemleridir" diye konuştu.