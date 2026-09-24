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Çocuğunuz grip mi yoksa alerji mi? "Anlamak için o belirtiye dikkat edin!"

Okulların açılmasıyla birlikte çocuklarda viral enfeksiyonlar artarken, sonbahar polenleri de alerjik şikayetleri tetikleyebiliyor. Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, enfeksiyon ile alerjinin belirtilerinin birbirine karışabildiğini belirterek, doğru ayrım için bazı bulgulara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 24.09.2026 09:42 PAYLAŞ ABONE OL

Okulların açılmasıyla çocukların kalabalık ortamlarda daha fazla zaman geçirmesi, birbirleriyle temaslarının artması ve viral enfeksiyonların daha kolay yayılması beraberinde bazı sağlık sorunlarını getirebiliyor. Sonbahar aylarında polenlerin de etkisini sürdürmesiyle birlikte burun akıntısı, hapşırma, gözlerde kızarıklık ve kaşıntı gibi şikayetler çocuklarda hem viral enfeksiyonlar hem de alerji nedeniyle ortaya çıkabiliyor. Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, özellikle ateş, boğaz ağrısı, kas ve eklem ağrısı gibi belirtilerin enfeksiyon açısından önemli ipuçları verdiğini belirtti.

ATEŞ VARSA ENFEKSİYON DÜŞÜNÜLEBİLİR Viral enfeksiyonlarla alerjik hastalıkların bazı belirtilerinin birbirine benzeyebildiğini belirten Prof. Dr. Nacaroğlu, ayırımda ateşin önemli bir gösterge olduğunu söyledi. Prof. Dr. Nacaroğlu, "Ateş, boğaz ağrısı, kas ağrısı, eklem ağrısı, bazen kusma ve ishal gibi durumlar varsa burada daha çok viral bir enfeksiyon olabilir. Bunu düşünmek gerekiyor" dedi. Ateş ve enfeksiyona eşlik eden sistemik belirtiler bulunmadığında ise alerji ihtimalinin değerlendirilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Nacaroğlu, "Ateş yok, boğaz ağrısı yok, sabah kalktığında hapşırık, burun akıntısı, gözlerde kızarıklık ve kaşıntı varsa bu durumda saman nezlesi, yani alerjik nezle olabilir" ifadelerini kullandı.