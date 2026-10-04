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Çocuğunuz özellikle geceleri öksürüyorsa hafife almayın! Nedeni evinizde olabilir

Çocuklarda özellikle gece ve sabah saatlerinde ortaya çıkan, uzun süre geçmeyen öksürük çoğu zaman basit bir enfeksiyon olarak değerlendirilebiliyor. Ancak yatağa girildiğinde artan öksürük, burun tıkanıklığı, hapşırma ve hırıltı gibi şikayetler bir alerjenin işareti olabilir. Uzmanlar, özellikle sonbaharla birlikte artan ev tozu akarı alerjisine karşı aileleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Giriş Tarihi: 04.10.2026 09:35 PAYLAŞ ABONE OL

Evimizin içinde gözle göremediğimiz ancak çocuklarda alerjik şikâyetleri tetikleyebilen mikroskobik canlılar bulunuyor. Ev tozu akarları; özellikle yatak, yorgan, yastık, koltuk ve kanepelerde yoğunlaşabiliyor. Sonbaharla birlikte nem oranının yükselmesi ve kapalı alanların daha az havalandırılması ise bu canlılara bağlı alerjilerin belirginleşmesine neden olabiliyor. Burun akıntısı, tıkanıklık ve hapşırmanın yanı sıra haftalarca geçmeyen öksürük ve hırıltı da ev tozu akarı alerjisinin habercisi olabiliyor. Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Serdar Al, özellikle yatağa girildiğinde artan şikâyetlerin ev tozu akarı alerjisi açısından önemli bir ipucu olduğunu belirtti.

BİR GRAM TOZDA BİNLERCE EV TOZU AKARI BULUNABİLİYOR Ev tozu akarlarının gözle görülemeyecek kadar küçük mikroskobik canlılar olduğunu belirten Doç. Dr. Serdar Al, bu canlıların özellikle kapalı alanlarda yaygın olarak bulunduğunu söyledi. Ev tozu akarlarının dışkısı, tükürüğü, idrarı ve kendilerinin de alerjik reaksiyonlara neden olabildiğini ifade eden Doç. Dr. Al, "Elektrik süpürgesiyle alınan tozların bir gramında yaklaşık 20 bin tane toz akarı olabiliyor" dedi. İstanbul'da nem seviyesinin yüksek olması nedeniyle ev tozu akarı alerjisini sık gördüklerini belirten Doç. Dr. Al, özellikle eylül ayından itibaren nemin artması ve evlerin daha az havalandırılmasıyla birlikte şikâyetlerin belirginleşebildiğini kaydetti.