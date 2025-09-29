Çocuğunuz sık hastalanıyorsa dikkat! Uzmanı uyardı: “Sebep bağışıklık yetmezliği olmayabilir”





"EL HİJYENİNİ MUTLAKA ÖĞRETMELİYİZ"

Kara sık tekrarlayan enfeksiyonları önlemek için yapılabileceklerle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle hijyene dikkat edilmelidir, özellikle de el hijyenine; en az 30 saniye ellerin sabunlu su ile yıkanmasını sağlamalıyız. Hastalıklar temasla bulaştığı gibi hava yoluyla da bulaşmaktadır, maske ile bu bulaştan korunabiliriz. Sigara içilen bir ev ortamında çocuklarımızın sağlıklı büyümesi pek mümkün olmayacaktır onları sigara dumanından uzak tutmalıyız. Ayrıca olmazsa olmazımız aşılamalar, aşılamalarını sağlayarak birçok hastalıktan çocukları koruyabiliriz."