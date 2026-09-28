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Çocuğunuz sık sık mide ağrısından şikâyet ediyorsa dikkat! Nedeni bu yiyecekler olabilir

Çocuklarda mide ağrısı, yanma, bulantı ve ağıza acı su gelmesi gibi şikayetler zaman zaman göz ardı edilebiliyor. Ancak uzmanlara göre çocukların sık tükettiği bazı yiyecek ve içecekler bu yakınmaları artırabiliyor. Aileleri uyaran uzmanlar, şikayetlerin devam etmesi halinde altta yatan nedenin mutlaka araştırılması gerektiğini belirtiyor.

Giriş Tarihi: 28.09.2026 08:00 PAYLAŞ ABONE OL

Çikolata, kola, cips, acılı ve baharatlı yiyecekler… Çocukların sık tükettiği bu ürünler mide ve yemek borusundaki tahrişi artırarak şikâyetlerin şiddetlenmesine neden olabiliyor. Özellikle mide ağrısı, yanma, ağıza acı su gelmesi, bulantı ve erken doyma gibi yakınmaların ortaya çıkması halinde beslenme alışkanlıklarının yanı sıra altta yatan hastalıkların da değerlendirilmesi gerekiyor. Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Nevzat Aykut Bayrak, gastritin çocukluk çağında da görülebildiğini belirterek, "Bu ve benzeri şikâyetler ortaya çıktığında mutlaka tıbbi destek almakta fayda var" ifadelerini kullandı.

GÖĞÜS AĞRISI HER ZAMAN KALPTEN KAYNAKLANMIYOR Gastritin mide iç yüzeyinin tahriş olmasıyla ortaya çıktığını belirten Doç. Dr. Bayrak, çocukların en sık mide ağrısı ve mide yanması şikâyetleriyle başvurduğunu söyledi. Yaş ilerledikçe ağıza acı su gelmesi, göğüste yanma ve göğüs ağrısının da tabloya eşlik edebildiğini aktaran Doç. Dr. Bayrak, "Göğüs ağrısı deyince kalple ilgili problemler akla geliyor. Ancak ağrı eforla veya spor yapmakla ortaya çıkmıyorsa, beraberinde nefes darlığı ve bayılma gibi durumlar eşlik etmiyorsa daha çok mide ve yemek borusunun tahrişinden, yani reflü veya gastritten kaynaklanabiliyor" ifadelerini kullandı.