Çocuğunuz sık sık mide ağrısından şikâyet ediyorsa dikkat! Nedeni bu yiyecekler olabilir

Çikolata, kola, cips, acılı ve baharatlı yiyecekler… Çocukların sık tükettiği bu ürünler mide ve yemek borusundaki tahrişi artırarak şikâyetlerin şiddetlenmesine neden olabiliyor. Özellikle mide ağrısı, yanma, ağıza acı su gelmesi, bulantı ve erken doyma gibi yakınmaların ortaya çıkması halinde beslenme alışkanlıklarının yanı sıra altta yatan hastalıkların da değerlendirilmesi gerekiyor. Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Nevzat Aykut Bayrak, gastritin çocukluk çağında da görülebildiğini belirterek, "Bu ve benzeri şikâyetler ortaya çıktığında mutlaka tıbbi destek almakta fayda var" ifadelerini kullandı.
GÖĞÜS AĞRISI HER ZAMAN KALPTEN KAYNAKLANMIYOR
Gastritin mide iç yüzeyinin tahriş olmasıyla ortaya çıktığını belirten Doç. Dr. Bayrak, çocukların en sık mide ağrısı ve mide yanması şikâyetleriyle başvurduğunu söyledi. Yaş ilerledikçe ağıza acı su gelmesi, göğüste yanma ve göğüs ağrısının da tabloya eşlik edebildiğini aktaran Doç. Dr. Bayrak, "Göğüs ağrısı deyince kalple ilgili problemler akla geliyor. Ancak ağrı eforla veya spor yapmakla ortaya çıkmıyorsa, beraberinde nefes darlığı ve bayılma gibi durumlar eşlik etmiyorsa daha çok mide ve yemek borusunun tahrişinden, yani reflü veya gastritten kaynaklanabiliyor" ifadelerini kullandı.
STRES DE MİDE ŞİKÂYETLERİNİ TETİKLEYEBİLİYOR
Çocuklarda gastritin birçok farklı nedeni olabileceğini belirten Doç. Dr. Bayrak, Helicobacter pylori enfeksiyonunun yanı sıra diğer enfeksiyonlar, otoimmün hastalıklar, kimyasal tahriş edici maddeler ve bazı yiyeceklerin de mideyi etkileyebildiğini söyledi. Stresin de önemli faktörlerden biri olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Bayrak, okul ve sınav dönemlerinde mide ağrısı, bulantı, erken doyma ve dolgunluk hissinin artabileceğini belirtti. Bu şikâyetlerin hem mide veya yemek borusu problemlerinden hem de stresten kaynaklanabileceğini ifade eden Doç. Dr. Bayrak, öncelikle nedenin doğru şekilde belirlenmesi gerektiğini söyledi.
HER ÇOCUĞA HEMEN ENDOSKOPİ YAPILMIYOR
Çocuklarda mide ve yemek borusuyla ilgili şikâyetlerin değerlendirilmesinde öncelikle çocuk doktorunun muayenesinin önemli olduğunu belirten Doç. Dr. Bayrak, gerekli görülen durumlarda çocuk gastroenteroloji uzmanlarına başvurulduğunu aktardı. Her çocukta hemen endoskopi yapılmadığının altını çizen Doç. Dr. Bayrak, "Büyüme ve gelişme geriliği, mide ağrısıyla birlikte kanama, dışkıda kan, kan tükürme veya kansızlık önemli bulgularımız. Bunun dışında yeterli tedaviye rağmen düzelme olmuyorsa endoskopi gündeme gelebiliyor" dedi.
ÇİKOLATA, KOLA VE CİPS TÜKETİMİNE DİKKAT
Çocuklarda mide ve yemek borusu şikâyetlerinin azaltılması için beslenme alışkanlıklarının da gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Bayrak, kakao içeren çikolata, kahve, kola ve gazoz gibi asitli içecekler, asitli meyve suları, acı ve baharatlı yiyecekler ile çok yağlı ürünlerin şikâyetleri artırabileceğini söyledi. Cips, salçalı yiyecekler, çiğ köfte ve noodle gibi çocukların sık tükettiği ürünlere de dikkat edilmesi gerektiğini aktaran Doç. Dr. Bayrak, "Yemek yer yemez yatmamak, geç saatlerde yemek yememek ve şikâyetleri artıran gıdalardan mümkün olduğunca uzak durmak önemli. Yakınmaları ihmal edersek ileride kronikleşmeyi maalesef sık görüyoruz" diye konuştu.