Çocuğunuz sürekli ağzından nefes alıyorsa gözden kaçırmayın! Uzmanından önemli uyarı

Çocuklarda uzun süre devam eden burun tıkanıklığının çene yapısında bozulmalara ve ilerleyen dönemlerde farklı sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Operatör Doktor Faruk Atlı, burun ve boğazın vücudun mikroplarla karşılaştığı temel bölgeler arasında yer aldığını belirtti. Burun tıkanıklığının ağızdan nefes almaya neden olduğunu kaydeden Atlı, özellikle çocuklarda bu durumun uzun süre devam etmesinin çene gelişimini olumsuz etkileyebileceğine dikkati çekti.

Çocuklarda burun tıkanıklığının kemik eğriliği, alerji veya geniz eti büyümesi gibi nedenlerle ortaya çıkabildiğini anlatan Atlı, geniz etinin bebeklik döneminde doğal olarak bulunduğunu belirtti. Geniz etinin zamanla küçülebildiğini ancak büyüklüğünün ve neden olduğu şikayetlerin değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Doktor Atlı, daha sonra şunları söyledi:

"Mikropların gireceği iki yer var; burun ve boğaz. İkisi de bizim alanımızda. Sindirim bile ağızda başlar. Akciğerle ilgili problemler varsa burunda da sorunlar görülebilir. Alerji nedeniyle burun tıkandığında akciğerle ilgili sıkıntılar da ortaya çıkabilir. Burun tıkandığı zaman insan ağızdan nefes alır. Özellikle çocuklarda ağızdan nefes alma çene yapısının bozulmasına sebep olur."

Geniz etinin çocukluk döneminde yakından takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Atlı, uzun süreli burun tıkanıklığı yaşayan çocukların uzman hekim tarafından değerlendirilmesinin önemine işaret etti.