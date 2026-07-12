Çocuğunuzda bu belirtiler varsa dikkat! Yazın sessiz tehlikesi sıcak çarpması olabilir

İLK MÜDAHALE HAYAT KURTARABİLİR Sıcak çarpmasında hızlı hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Dursun, "Sıcağa bağlı gelişen yüksek ateş durumunda çocuğun üzerindeki fazla kıyafetler çıkarılmalı, duş aldırılmalı ve sıvı tüketimi artırılmalıdır. Vücut ısısı bazı durumlarda 40 derecenin üzerine çıkabilir. Bu da hayati risk oluşturabilecek tabloların ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu nedenle çocuğun bir an önce serinletilmesi ve sıvı kaybının yerine konulması büyük önem taşır" ifadelerini kullandı.

10.00 İLE 16.00 SAATLERİ ARASINDA DİKKATLİ OLUN Sıcak çarpmasından korunmak için alınabilecek önlemlere değinen Dr. Dursun, "Güneş ışınlarının en dik geldiği 10.00 ile 16.00 saatleri arasında özellikle küçük çocukların dışarı çıkarılmamasını öneriyoruz. Dışarı çıkılması gerekiyorsa mutlaka koruyucu önlemler alınmalı. Açık renkli ve hava alabilen kıyafetler tercih edilmeli, geniş kenarlı şapkalar kullanılmalı ve bol sıvı tüketimi sağlanmalıdır" dedi.

6 AYDAN KÜÇÜK BEBEKLERDE FİZİKSEL KORUMA ÖN PLANDA Güneş koruyucu kullanımına da değinen Dr. Dursun, "Altı aydan büyük bebeklerde uygun güneş koruyucular kullanılabilir. Ancak altı aydan küçük bebeklerde fiziksel korunma daha önemlidir. Bu nedenle şapka kullanımı, uzun kollu ince kıyafetler ve gölgede kalmak öncelikli korunma yöntemleri arasında yer almalıdır" diye konuştu.