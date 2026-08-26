Çocuğunuzu okula hazırlarken bunu yapmayın! Uzmanlar tek tek açıkladı

Yeni eğitim öğretim yılı için geri sayım başlarken, çocukların okul hazırlığında yalnızca kırtasiye alışverişi ve okul kıyafetlerinin tamamlanması yeterli olmuyor. Okula başlamadan önce sağlık kontrollerinin ve aşıların gözden geçirilmesi, çocukların yeni döneme psikolojik olarak hazırlanması ve günlük beslenme düzenlerinin okul temposuna uygun hale getirilmesi de önem taşıyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yakup Çağ, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Feyza Ustabaş Kahraman, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Uzmanı Uzm. Dr. Zeynep Zorlu ve Beslenme ve Diyet Uzmanı Asya Naz Al, okul öncesi ve okul çağındaki çocukların sağlıklı bir eğitim dönemi geçirmesi için ailelerin dikkat etmesi gereken noktaları anlattı.

'SAĞLIKLI VE GÜVENLİ ÜRÜNLERİ TERCİH EDİN'

Ailelerin kıyafet, ayakkabı, çanta ve kırtasiye alışverişinde ürünlerin görünüşünün yanı sıra çocukların sağlığına uygunluğuna da dikkat etmesi gerekiyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yakup Çağ, kıyafetlerin pamuklu, doğal ve çocuğu terletmeyen özellikte olması gerektiğini belirterek, "İlk aldığımız kıyafetleri üretim ve paketleme aşamasında çeşitli kimyasallara maruz kalabileceğinden mutlaka yıkayıp çocuğa giydirmekte fayda var" dedi.

Ayakkabıların rahat, hafif ve kaymaz tabanlı olması gerektiğini aktaran Prof. Dr. Çağ, çantaların ise hafif, ergonomik ve iki omuzda taşınabilen modellerden seçilmesini önerdi.

Ağır çantaların omurga sorunlarına yol açabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Çağ, kırtasiye ürünlerinde ise üretici bilgilerinin ve güvenlik belgelerinin kontrol edilmesi, ağır metal ve toksik madde içerebilecek ürünlerden uzak durulması gerektiğini söyledi.