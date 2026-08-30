Çocuğunuzun ağzında sık sık aft çıkıyorsa hafife almayın! Altında başka nedenler olabilir

Yemek yerken ağrıya neden olan, çocukların günlük yaşamını olumsuz etkileyen aftlar birçok farklı sebeple ortaya çıkabiliyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. Serpil Değirmenci, özellikle sık tekrarlayan ağız yaralarının ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

'VİTAMİN EKSİKLİKLERİ VE STRES TETİKLEYEBİLİYOR'

Demir, B12 vitamini, folik asit ve çinko eksikliklerinin ağız yaralarının önemli nedenleri arasında yer aldığını belirten Dr. Değirmenci, "Çocuklarda özellikle bu vitamin ve mineral eksikliklerinde tekrarlayan aftlarla karşılaşabiliyoruz. Bunun yanında stres de önemli bir faktör. Sınav dönemlerinde veya yoğun stres altında olan çocuklarda aftların daha sık ortaya çıktığını görüyoruz" dedi. Tekrarlayan aftların nadiren bazı otoimmün ve sistemik hastalıkların belirtisi de olabileceğini ifade eden Dr. Değirmenci, bu nedenle uzun süren veya sık tekrarlayan ağız yaralarının dikkate alınması gerektiğini söyledi.

'DİŞ FIRÇASI VE DİŞ MACUNU SEÇİMİ ÖNEMLİ'

Ağız içindeki yaraların bazen lokal travmalara bağlı gelişebildiğini belirten Dr. Değirmenci, sert diş fırçası kullanımının ve yanlış fırçalama tekniklerinin aft oluşumunu artırabileceğini kaydetti. Dr. Değirmenci, "Çocuğun dilini veya dudağının iç kısmını ısırması da ağız yaralarına neden olabilir. Bu nedenle yumuşak diş fırçası kullanımı ve doğru diş fırçalama alışkanlığı önem taşıyor. Ayrıca bazı diş macunlarında bulunan SLS (Sodyum Lauryl Sülfat) maddesi de aftları tetikleyebiliyor. Bu maddeyi içermeyen diş macunlarının tercih edilmesini öneriyoruz" diye konuştu.

'14 GÜNDEN UZUN SÜRÜYORSA HEKİME BAŞVURUN'

Tedavide hem ağrıyı azaltmak hem de yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlamak amacıyla çeşitli sprey ve kremler kullanılabildiğini belirten Dr. Değirmenci, beslenmenin de iyileşme sürecinde önemli rol oynadığını söyledi. Dr. Değirmenci, "Ilık, asidik olmayan ve püre kıvamındaki gıdalar tercih edilmeli. Ağız yaralarının üzerine limon, tuz gibi maddelerin uygulanmasını önermiyoruz. Bu tür uygulamalar hassasiyeti ve ağrıyı artırabilir" dedi.

Ağız yaralarının iki haftadan uzun sürmesi veya karın ağrısı, ateş ve eklem ağrısı gibi ek belirtilerin eşlik etmesi durumunda mutlaka bir hekime başvurulması gerektiğini belirten Dr. Değirmenci, erken değerlendirmenin altta yatan nedenin ortaya çıkarılmasında önemli olduğunu sözlerine ekledi.