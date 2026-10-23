Çocuğunuzun astım ve enfeksiyon riskini artırabilir! Uzman isim evlerdeki gizli tehlikeyi açıkladı

Çocukların sigara dumanından korunması, yalnızca onların yanında sigara içmemekle sağlanamıyor. Sigara içen kişinin kıyafetlerinde, ellerinde ve temas ettiği yüzeylerde kalan zararlı maddeler de çocuklarla temas yoluyla vücuda taşınabiliyor. Üstelik balkonda, başka bir odada ya da aspiratörün altında sigara içmenin de çocuğu tamamen korumadığı belirtiliyor. Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sedat Öktem, çocuklarda aktif, pasif ve üçüncül sigara maruziyetinin ciddi sağlık riskleri taşıdığını belirterek, bu maruziyetin astım, üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları, zatürre, sinüzit ve orta kulak enfeksiyonları gibi birçok sorunun görülme riskini artırabileceğine dikkat çekti.

Sigara dumanına maruziyetin üç farklı şekilde değerlendirildiğini belirten Prof. Dr. Öktem, "Birincisi aktif içicilik, yani kişinin kendisinin sigara içmesi. İkincisi pasif içicilik, yani sigara dumanına maruz kalma. Üçüncüsü ise sigara içen kişilerin etrafa saçtıkları maddelerin kıyafetler, koltuklar ve çeşitli yüzeylerde kalması ve çocukların bunlarla temas etmesi. Bunların hepsi zararlı" dedi. Ailelerin sigarayı çocuktan uzakta içerek riski tamamen ortadan kaldırdığını düşündüğünü belirten Prof. Dr. Öktem, "Ailelerin 'aspiratörün altında içiyoruz, diğer odada içiyoruz, hatta balkonda içiyoruz' şeklinde yanılgıları olabiliyor. Bunlar olsa bile çocuklar maalesef sigara dumanından etkilenebiliyor. Bu nedenle çocukların sigara dumanına maruziyetinin kesinlikle engellenmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ASTIM VE ENFEKSİYON RİSKİNİ ARTIRIYOR

Sigara dumanına maruz kalan çocuklarda çeşitli solunum yolu hastalıklarının görülme riskinin arttığını belirten Prof. Dr. Öktem, "Astım gelişme riski artıyor. Üst solunum yolu enfeksiyonlarının, zatürrelerin, sinüzit ve orta kulak enfeksiyonlarının sıklığı artıyor. Astım ataklarının görülme riski de yükseliyor. Bu nedenle sigara dumanı maruziyetinin mutlaka engellenmesi gerekiyor" diye konuştu. Elektronik sigaraların daha az zararlı olduğu yönündeki düşüncenin doğru olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Öktem, "Elektronik sigaralar daha az duman çıkardığı için daha az zararlıymış gibi ifade ediliyor ancak bu doğru değil. Elektronik sigaraya maruziyet de ciddi akciğer problemlerine yol açabilir. Özellikle kullanılan aromatik maddeler akciğerlerde birikerek ilerleyen dönemde ciddi sorunlara neden olabilir" dedi.

ÇOCUĞU KORUMANIN EN ETKİLİ YOLU SİGARAYI BIRAKMAK

Çocukların sigara dumanından korunmasının en etkili yolunun sigarayı tamamen bırakmak olduğunu belirten Prof. Dr. Öktem, sigara kullanmaya devam eden kişilerin ise çocukla temas öncesinde maruziyeti azaltacak önlemler alması gerektiğini söyledi. Öktem, "Mümkünse sigarayı bırakmalarını tavsiye ediyoruz. Açık alanda içmek, kıyafet değiştirmek, elleri ve yüzü yıkamak gibi önlemler maruziyeti azaltabilir ancak ideal yöntem değildir. Temel amaç çocuğun sigara dumanına hiçbir şekilde maruz kalmasını engellemek olmalıdır" ifadelerini kullandı.