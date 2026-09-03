Çocuğunuzun okul başarısını etkileyebilir! Fark edilmeyen sağlık sorunlarına dikkat

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala çocukların okula sağlıklı bir başlangıç yapabilmeleri için rutin sağlık kontrollerinin yapılması önem taşıyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. A. Oğuz Pektaş, çocukların yalnızca hastalandıklarında değil, sağlıklıyken de düzenli olarak takip edilmesi gerektiğini belirterek, sağlam çocuk izleminin büyüme ve gelişimin sağlıklı şekilde sürdürülmesinin yanı sıra muhtemel sağlık sorunlarının erken dönemde fark edilmesine imkan sağladığını söyledi.
OKUL ÖNCESİNDE GÖRME VE İŞİTME KONTROLLERİ ÖNEM TAŞIYOR
Okullar başlamadan önce çocukların genel sağlık durumlarının değerlendirilmesinin önemine dikkat çeken Pektaş, özellikle görme ve işitme sorunlarının eğitim hayatını etkileyebileceğini belirtti. Fark edilmeyen görme veya işitme sorunlarının çocuğun öğretmeni takip etmesini, tahtayı görmesini, yönergeleri anlamasını ve öğrenme sürecini güçleştirebileceğini ifade eden Pektaş, okul öncesinde gerekli değerlendirmelerin yapılmasının önem taşıdığını söyledi.
Çocuğun yaşına uygun büyüme ve gelişim basamaklarının da değerlendirilmesi gerektiğini belirten Pektaş, boy ve kilo takibinin yanı sıra dil, motor, sosyal ve duygusal gelişimin bir bütün olarak ele alınmasının, gelişimsel farklılıkların erken dönemde fark edilmesine ve ihtiyaç halinde uygun desteklerin zamanında planlanmasına katkı sağladığını kaydetti.
GEREKLİ TETKİKLER ÇOCUĞUN YAŞINA VE BİREYSEL ÖZELLİKLERİNE GÖRE PLANLANIYOR
Sağlam çocuk takibinde yalnızca fiziki muayenenin değil, yaşa uygun taramaların da önemli olduğunu vurgulayan Pektaş, rutin kontroller sırasında çocuğun aşılarının yaşına uygun şekilde tamamlanıp tamamlanmadığının da gözden geçirildiğini söyledi.
Çocuğun yaşına, büyüme ve gelişme özelliklerine, beslenme durumuna ve varsa risk faktörlerine göre gerekli kan tetkiklerinin hekim tarafından planlanabileceğini belirten Pektaş, her çocuk için aynı tetkiklerin gerekli olmadığını, hangi incelemelere ihtiyaç duyulduğunun çocuğun muayenesi ve klinik değerlendirmesi sonrasında belirlenmesinin doğru yaklaşım olduğunu ifade etti.
SAĞLAM ÇOCUK TAKİBİ YENİDOĞAN DÖNEMİNDEN İTİBAREN BAŞLIYOR
Sağlam çocuk izleminin yenidoğan döneminden itibaren başlayan ve çocukluk ile ergenlik boyunca devam eden kapsamlı bir koruyucu sağlık yaklaşımı olduğunu ifade eden Pektaş, yenidoğan döneminde bebeğin genel sağlık durumunun, büyüme ve gelişiminin, beslenmesinin ve yaşa uygun kontrollerinin düzenli olarak değerlendirilmesinin önem taşıdığını belirtti.
İlk aylardan itibaren düzenli pediatri kontrollerinin, bebeğin büyüme ve gelişiminin yakından izlenmesine ve ortaya çıkabilecek sorunların erken fark edilmesine imkan sağladığını söyleyen Pektaş, takiplerin çocuğun yaşına ve bireysel ihtiyaçlarına göre planlandığını kaydetti.
AMAÇ HASTALIĞI BEKLEMEK DEĞİL, RİSKLERİ ERKEN FARK ETMEK
Sağlam çocuk takibinin temel amacının hastalık ortaya çıktıktan sonra müdahale etmek yerine, sağlık ve gelişimle ilgili muhtemel sorunları mümkün olduğunca erken fark etmek olduğunu vurgulayan Pektaş, bu takiplerde çocuğun yalnızca fiziksel büyümesinin değil, fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişiminin de bir bütün olarak değerlendirildiğini söyledi.
Pektaş, düzenli kontrollerin yanı sıra beslenme, uyku, ekran kullanımı, güvenlik ve diğer koruyucu sağlık uygulamaları konusunda ailelere rehberlik edilmesinin de sağlam çocuk izleminin önemli bir parçası olduğunu belirterek, "Çocuklarımızın sağlıklı büyümesi için yalnızca hastalıkların tedavisine değil, hastalıkların ve gelişimsel sorunların ortaya çıkmadan önce fark edilmesine odaklanıyoruz. Ebeveynlerimizin çocuklarını yalnızca hastalandıklarında değil, sağlıklıyken de düzenli kontrollere getirmelerini öneriyoruz" dedi.