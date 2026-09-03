Çocuğunuzun okul başarısını etkileyebilir! Fark edilmeyen sağlık sorunlarına dikkat

SAĞLAM ÇOCUK TAKİBİ YENİDOĞAN DÖNEMİNDEN İTİBAREN BAŞLIYOR Sağlam çocuk izleminin yenidoğan döneminden itibaren başlayan ve çocukluk ile ergenlik boyunca devam eden kapsamlı bir koruyucu sağlık yaklaşımı olduğunu ifade eden Pektaş, yenidoğan döneminde bebeğin genel sağlık durumunun, büyüme ve gelişiminin, beslenmesinin ve yaşa uygun kontrollerinin düzenli olarak değerlendirilmesinin önem taşıdığını belirtti. İlk aylardan itibaren düzenli pediatri kontrollerinin, bebeğin büyüme ve gelişiminin yakından izlenmesine ve ortaya çıkabilecek sorunların erken fark edilmesine imkan sağladığını söyleyen Pektaş, takiplerin çocuğun yaşına ve bireysel ihtiyaçlarına göre planlandığını kaydetti.





AMAÇ HASTALIĞI BEKLEMEK DEĞİL, RİSKLERİ ERKEN FARK ETMEK

Sağlam çocuk takibinin temel amacının hastalık ortaya çıktıktan sonra müdahale etmek yerine, sağlık ve gelişimle ilgili muhtemel sorunları mümkün olduğunca erken fark etmek olduğunu vurgulayan Pektaş, bu takiplerde çocuğun yalnızca fiziksel büyümesinin değil, fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişiminin de bir bütün olarak değerlendirildiğini söyledi.

Pektaş, düzenli kontrollerin yanı sıra beslenme, uyku, ekran kullanımı, güvenlik ve diğer koruyucu sağlık uygulamaları konusunda ailelere rehberlik edilmesinin de sağlam çocuk izleminin önemli bir parçası olduğunu belirterek, "Çocuklarımızın sağlıklı büyümesi için yalnızca hastalıkların tedavisine değil, hastalıkların ve gelişimsel sorunların ortaya çıkmadan önce fark edilmesine odaklanıyoruz. Ebeveynlerimizin çocuklarını yalnızca hastalandıklarında değil, sağlıklıyken de düzenli kontrollere getirmelerini öneriyoruz" dedi.