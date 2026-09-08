Çocuğunuzun okul başarısını etkileyebilir! Uzmanı özellikle bu konuda uyardı

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala aileler okul alışverişlerini tamamlarken, çocukların fiziksel ve ruhsal olarak da okula hazırlanması büyük önem taşıyor. Yaz tatili boyunca değişen uyku ve beslenme düzeni, artan ekran süresi ve ihmal edilen sağlık kontrolleri, çocukların okula adaptasyon sürecini etkileyebiliyor. Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Erkan Çakır, okul öncesi dönemde çocukların günlük rutinlerinin yeniden düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekti.
"UYKU DÜZENİ OKUL BAŞLAMADAN ÖNCE YENİDEN OLUŞTURULMALI"
Yaz tatilinde çocukların uyku saatlerinin doğal olarak daha geç saatlere kayabildiğini belirten Prof. Dr. Erkan Çakır, okul başlamadan önce bu düzenin kademeli olarak değiştirilmesinin önemli olduğunu söyledi. Çocukların yaşlarına uygun ve yeterli süre uyumasının fiziksel gelişimin yanı sıra dikkat, öğrenme ve akademik başarı açısından da önemli olduğunu ifade eden Çakır, "Okul başlamadan önce çocuklarımızın uyku saatlerini yeniden düzene sokmak gerekiyor. Uyku öncesinde ekran gibi uyarıcıların bırakılması, çocuğun uykuya hazırlanması ve mümkünse 21.30-22.00 civarında uykuya geçmesi faydalı olacaktır. Uyku düzeni konusunda ciddi sorun yaşayan çocuklarda ise uzman desteği alınması önem taşıyor" dedi.
"DENGELİ BESLENME BAĞIŞIKLIK VE BÜYÜME İÇİN ÖNEMLİ"
Okula hazırlık sürecinde beslenme düzeninin de gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Çakır, yaz aylarında artabilen düzensiz ve sağlıksız beslenme alışkanlıklarının okul döneminde yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Çocukların yeterli ve dengeli beslenmesinin büyüme-gelişme ve bağışıklık sistemi açısından önemli olduğunu söyleyen Çakır, "Şekerli yiyecek ve içeceklerin, aşırı karbonhidrat ve tuz içeren gıdaların tüketimi sınırlandırılmalı. Çocuğun günlük beslenmesinde protein, karbonhidrat ve yağ açısından dengeli bir plan oluşturulmalı" ifadelerini kullandı.
"EKRAN SÜRESİ OKUL ÖNCESİNDE YENİDEN SINIRLANDIRILMALI"
Yaz tatilinde çocukların ekran karşısında geçirdiği sürenin artabildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Erkan Çakır, okul öncesinde ekran kullanımının yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Dijital oyunlar ve sosyal medyada geçirilen uzun sürelerin çocukların uyku düzeninden fiziksel aktivitelerine, sosyal ilişkilerinden dikkat süreçlerine kadar pek çok alanı etkileyebileceğini ifade eden Çakır, "Okul başlamadan önce ekran süresinin azaltılması ve çocukların yeniden fiziksel aktivite, oyun, kitap okuma ve sosyal etkileşim içeren bir günlük rutine dönmesi önemli" dedi.
"EKSİK SAĞLIK KONTROLLERİ OKUL BAŞLAMADAN TAMAMLANMALI"
Çocuğun okula fiziksel olarak hazır olmasının da büyük önem taşıdığını belirten Prof. Dr. Çakır, okul öncesinde genel sağlık durumunun değerlendirilmesini önerdi. Çocuğun ihtiyaçlarına göre görme ve işitme kontrollerinin yapılabileceğini belirten Çakır, gerekli durumlarda kansızlık ve vitamin eksikliklerinin değerlendirilmesi, sık hastalanan çocuklarda ise bağışıklık sistemiyle ilgili durumların ve aşıların gözden geçirilmesinin faydalı olacağını söyledi.
Prof. Dr. Erkan Çakır, "Okula hazırlık; çanta, kıyafet, defter ve kitapları hazırlamaktan çok daha fazlası. Çocuğumuzun uyku ve beslenme düzenini oluşturmak, ekran süresini kontrol altına almak, fiziksel aktivitesini artırmak ve varsa sağlık kontrollerini tamamlamak okul dönemine daha sağlıklı bir başlangıç yapmasına yardımcı olacaktır. Tüm öğrencilerimize ve velilerimize başarılı, sağlıklı ve keyifli bir eğitim dönemi diliyorum" diye konuştu.