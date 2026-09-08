Haberler Roza Haberleri Sağlık Haberleri Çocuğunuzun okul başarısını etkileyebilir! Uzmanı özellikle bu konuda uyardı

Çocuğunuzun okul başarısını etkileyebilir! Uzmanı özellikle bu konuda uyardı

Okulların açılmasına sayılı günler kala aileler kırtasiye ve kıyafet alışverişlerini tamamlarken, çocukların yeni eğitim dönemine fiziksel ve ruhsal olarak hazırlanması da büyük önem taşıyor. Yaz boyunca geç saatlere kadar uyumak, ekran başında daha fazla vakit geçirmek ve düzensiz beslenmek, okul düzenine dönüşü zorlaştırabiliyor. Uzmanlar ise çocukların okula daha kolay uyum sağlaması için uyku ve beslenme düzeninin şimdiden oluşturulması, ekran süresinin azaltılması ve eksik sağlık kontrollerinin tamamlanması gerektiğine dikkat çekiyor.

İHA Giriş Tarihi: 08.09.2026 12:21 PAYLAŞ ABONE OL

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala aileler okul alışverişlerini tamamlarken, çocukların fiziksel ve ruhsal olarak da okula hazırlanması büyük önem taşıyor. Yaz tatili boyunca değişen uyku ve beslenme düzeni, artan ekran süresi ve ihmal edilen sağlık kontrolleri, çocukların okula adaptasyon sürecini etkileyebiliyor. Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Erkan Çakır, okul öncesi dönemde çocukların günlük rutinlerinin yeniden düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekti.



"UYKU DÜZENİ OKUL BAŞLAMADAN ÖNCE YENİDEN OLUŞTURULMALI"

Yaz tatilinde çocukların uyku saatlerinin doğal olarak daha geç saatlere kayabildiğini belirten Prof. Dr. Erkan Çakır, okul başlamadan önce bu düzenin kademeli olarak değiştirilmesinin önemli olduğunu söyledi. Çocukların yaşlarına uygun ve yeterli süre uyumasının fiziksel gelişimin yanı sıra dikkat, öğrenme ve akademik başarı açısından da önemli olduğunu ifade eden Çakır, "Okul başlamadan önce çocuklarımızın uyku saatlerini yeniden düzene sokmak gerekiyor. Uyku öncesinde ekran gibi uyarıcıların bırakılması, çocuğun uykuya hazırlanması ve mümkünse 21.30-22.00 civarında uykuya geçmesi faydalı olacaktır. Uyku düzeni konusunda ciddi sorun yaşayan çocuklarda ise uzman desteği alınması önem taşıyor" dedi.