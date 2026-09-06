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Çocuklara ayakkabı alırken yapılan büyük hata! Ayak sağlığını ciddi etkileyebilir

Çocuklara ayakkabı seçerken renk, model ve görünüm kadar ayak sağlığını da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yanlış numara ya da uygun olmayan yapıya sahip ayakkabılar; ağrıdan tırnak batığına, hatta ayak şekil bozukluklarına kadar çeşitli sorunlara yol açabiliyor. Peki çocuklar için doğru ayakkabı nasıl seçilmeli, ayakkabı numarası ne sıklıkla kontrol edilmeli?

Giriş Tarihi: 06.09.2026 10:48 PAYLAŞ ABONE OL

Birçok ebeveyn çocukları için ayakkabı seçerken sadece görünümüne odaklanıyor ancak bu durum ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Yanlış ayakkabı seçimi; ağrı, tırnak batığı ve ayak şekil bozukluklarına neden olabilirken, doğru zamanda ve doğru şekilde yapılan seçim çocukların gelişimini doğrudan etkiliyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sevil Bilir, bu konuda ailelere önemli uyarılarda bulundu.

"İLK AYAKKABI YÜRÜMEYLE BAŞLAMALI" Dr. Bilir, "Bebekler ev içinde vakit geçirirken ve henüz yürümeye başlamamışken ayakkabı kullanmalarına gerek yoktur. Ayakkabı ihtiyacı, yürümeye başlayıp dışarıda zaman geçirdikleri dönemde başlar" dedi. Ayakkabı seçiminde en kritik konunun doğru numara olduğunu vurgulayan Dr. Bilir, "Ayakkabı, çocuğun ayağını sıkmamalı ve parmakların rahat hareket edebileceği alan bırakılmalıdır. Bu nedenle ölçüm, gün içinde ayakların en şiş olduğu öğleden sonra saatlerinde yapılmalı ve en uzun parmağının ön tarafından yaklaşık 1-1,5 santimetre pay bırakılmalıdır" diye konuştu. Yanlış numara ayakkabıların tırnak batığı, ağrı ve şekil bozukluklarına yol açabileceğini belirtti.